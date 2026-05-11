Slovenija poručuje da je ubrzanje evropskih integracija geostrateška nužnost, uz jačanje reformi, regionalne saradnje i sigurnosne otpornosti Zapadnog Balkana

Tanja Fajon: Dvije do tri zemlje Zapadnog Balkana u EU bi mogle biti spremne za članstvo do 2030. Slovenija poručuje da je ubrzanje evropskih integracija geostrateška nužnost, uz jačanje reformi, regionalne saradnje i sigurnosne otpornosti Zapadnog Balkana

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon se nada da će do 2030. godine barem dvije ili tri zemlje Zapadnog Balkana biti spremne za članstvo u Evropsku uniju (EU), ističući da je ubrzanje evropskih integracija geostrateška nužnost, javlja Anadolu.

Fajon je, govoreći nakon sastanaka s ministrima iz regije i evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u Briselu, poručila da je razgovarano o zajedničkim izazovima, uključujući jačanje prilagođavanja zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU te odgovor na cyber i hibridne prijetnje.

"Razgovarali smo o zajedničkim izazovima regije, to je ujedno i geostrateška nužnost, koje smo svi svjesni, da se zemlje što prije pridruže Evropskoj uniji putem hitnih reformi", kazala je.

Razgovarali su, kako je navela Fajon, i o tome kako što više prilagoditi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, kako se suprotstaviti svim cyber hibridnim prijetnjama.

Naglasila je da Slovenija ostaje snažan zagovornik proširenja Evropske unije i aktivnog uključivanja Zapadnog Balkana u evropske procese. Prema njenim riječima, posebna pažnja posvećena je i mjerama koje direktno utječu na građane, poput ukidanja roming troškova u regiji i olakšavanja svakodnevnog života.

Fajon je također istakla važnost nastavka dijaloga Beograd – Priština, ocjenjujući da su regionalni sastanci s ministrima iz Zapadnog Balkana ključni za održavanje političke dinamike i povjerenja.

"Što prije proširenje Zapadnog Balkana, također i što prije uvesti roaming za cijelu regiju sve one korake koji olakšavaju život stanovništvu, ubrzavaju dijalog Beograd - Priština", naglasila je Fajon.

"Nadam se da ćemo do 2030. godine vidjeti konkretne rezultate", poručila je Fajon, dodajući da bi dvije do tri zemlje regiona mogle biti spremne za članstvo u EU u tom periodu.