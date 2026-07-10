Tabuti preneseni do Musalle u Potočarima: Posljednji oproštaj porodica od žrtava genocida u Srebrenici

[1/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[2/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[3/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[4/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[5/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[6/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[7/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[8/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[9/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[10/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[11/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[12/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[13/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[14/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[15/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[16/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[17/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[18/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[19/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[20/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.

[21/21] Srebrenica, BiH - 10. juli 2026: Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima u petak do prostora Musalle u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tabute sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musalle prenijeli su članovi porodica ubijenih kao i učesnici "Marša mira" koji su u večernjim satima stigli u Potočare nakon trodnevnog pješačenja od Nezuka. Kolona je formirana od bivše Fabrike akumulatora do Musale u mezarju Memorijalnog centra gdje će sutra biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Memorijalni centar u Potočarima ispunjen je majkama, sestrama, unukama, rodicama žrtava genocida, ženama svih generacija koje uz molitve i suze ispraćaju svoje bližnje uoči sutrašnje kolektivne dženaze.