Sve spremno za obilježavanje 20. jula – Dana sjećanja na žrtve ratnih zločina s elementima genocida u Prijedoru

U Kamičanima kod Prijedora bit će klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava, a ovogodišnji program pripremljen s posebnim fokusom na zločinima počinjenim u logoru Trnopolje

Sve spremno za obilježavanje 20. jula – Dana sjećanja na žrtve ratnih zločina s elementima genocida U Kamičanima kod Prijedora bit će klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava, a ovogodišnji program pripremljen s posebnim fokusom na zločinima počinjenim u logoru Trnopolje

Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula – Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane završio je pripreme za ovogodišnje obilježavanje, a centralni program i kolektivna dženaza bit će održani u Kamičanima kod Prijedora, na sjeverozapadu BiH.

Na završnoj pres-konferenciji Organizacionog odbora predsjednik Odbora, muftija bihaćki Mehmed-ef. Kudić kazao je da kultura pamćenja predstavlja važan segment djelovanja te da je posljednjih godina napravljen značajan pomak u obilježavanju stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane.

Kudić je zahvalio institucijama i organizacijama koje podržavaju obilježavanje ovog datuma, među kojima je posebno istakao Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, Predsjedništvo BiH, Vladu Federacije BiH i Vladu Unsko-sanskog kantona.

"Posebno mi je drago što su naše aktivnosti prepoznate i od domaćih i međunarodnih zvaničnika. Svake godine imamo inovacije, širimo našu mrežu i nastojimo kroz različite forme afirmirati kulturu sjećanja", rekao je Kudić.

Dodao je da je Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila 20. juli danom žalosti, dok zahtjevi Organizacionog odbora za proglašenje ovog datuma danom žalosti na drugim nivoima vlasti nisu prihvaćeni.

- Kolektivna dženaza za pet žrtava

Kudić je istakao da će ove godine u Kamičanima biti ukopano pet žrtava, tri iz Sanskog Mosta i dvije iz Prijedora.

“Po prvi put imamo tri šehida iz Sanskog Mosta koji će biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Kamičanima. Zahvaljujem porodicama iz Sanskog Mosta koje su razumjele potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini obavlja na jednom mjestu i u jednom terminu", rekao je Kudić.

Kudić je najavio da će dženazu namaz predvoditi reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef Kavazović, a očekuje se prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika.

Program i vjerski sadržaji iz Kamičana bit će direktno prenošeni putem Radio-televizije Unsko-sanskog kantona, kao i drugih medija koji preuzmu signal.

- Trnopolje kao simbol stradanja civila

Poseban fokus ovogodišnjeg programa bit će posvećen logoru Trnopolje kod Prijedora, a o toj temi govorio je član Organizacionog odbora Mujo Begić, šef područnog ureda Instituta za nestale osobe BiH i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Begić je istakao da je ovogodišnji fokus Organizacionog odbora usmjeren na stručno i naučno predstavljanje događaja u logoru Trnopolje, jednom od najpoznatijih mjesta zatočenja tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, kroz logor Trnopolje prošlo je više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata, koji su bili nezakonito zatočeni od kraja maja do decembra 1992. godine.

"To je bio logor kroz koji su prolazile žene, djeca, muškarci i starci. Prema našim podacima, najmanje 211 ljudi je ubijeno, a značajan broj osoba vodi se kao nestao", kazao je Begić.

Naglasio je da je posebnost Trnopolja bila u velikom broju zatočenih žena i djece, te da je riječ o temi kojoj je potrebno posvetiti dodatnu naučnu pažnju.

Begić je podsjetio da su u okviru priprema organizirani okrugli stolovi i tribine posvećene logoru Trnopolje, s ciljem da se javnosti približe činjenice o stradanju žrtava.

- Izazovi u pronalasku nestalih

Govoreći o procesu traženja i identifikacije žrtava, Begić je upozorio da vrijeme otežava pronalazak posmrtnih ostataka.

"Vrijeme i protok vremena nisu naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobijamo u posljednje vrijeme nije na nivou koji bi nam omogućio efikasnije traganje", rekao je.

Dodao je da se u identifikacionom centru Šejkovača u Sanskom Mostu nalazi određeni broj posmrtnih ostataka iz kojih nije moguće izolirati DNK, zbog čega je donesena odluka da se, u saradnji s nadležnim tužilaštvima, oni dostojanstveno zbrinu.

Begić je naveo i da se očekuje pronalazak novih masovnih grobnica na području Prijedora, posebno kada je riječ o žrtvama ubijenim na području Kozarca u maju 1992. godine.

- Maraton, izložba i programski sadržaji

U sklopu obilježavanja bit će održan i tradicionalni biciklistički maraton Bihać – Kamičani, koji će krenuti 19. jula, a učesnici će zajedno s posmrtnim ostacima žrtava stići u Memorijalni centar u Kamičanima.

Najavljena je i izložba umjetnice Anite Zečić pod nazivom "Tragovi zločina", koja će kroz umjetnički prikaz govoriti o ratnim zločinima počinjenim u Prijedoru.

Organizacioni odbor je saopćio da će 20. jula u 11 sati početi direktan televizijski prijenos programa iz Kamičana, dok će vjerski program početi u 12.15 sati, nakon čega će biti klanjana dženaza za pet identificiranih žrtava.

Begić je naveo da je do sada u Prijedoru ukopano više od 2.600 identificiranih žrtava, dok se više osoba i dalje vodi kao nestalo.

"U Prijedoru je do sada presuđen veliki broj ratnih zločinaca pred domaćim i međunarodnim sudovima, ali nismo zadovoljni dinamikom procesuiranja. I dalje postoji veliki broj predmeta koji čekaju svoj epilog", rekao je Begić.

Organizacioni odbor pozvao je građane Bosne i Hercegovine i dijaspore da prisustvuju obilježavanju 20. jula i odaju počast ubijenim Prijedorčanima i žrtvama iz doline Sane.

U Prijedoru je od 1992. do 1995. godine protjerano oko 50.000 osoba, a ovom gradu je ubijeno 3.176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti.

Logori oko Prijedora bili su mjesta ubistava i mučenja, uključujući seksualno nasilje. Više od 32.000 Prijedorčana je bilo nezakonito zatočeno u 58 koncentracionih logora ili drugih mjesta zatočenja. Djeca su korištena kao "živi štit", ubijana su na kućnim pragovima i u logorima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995.