Svečano otvorena manifestacija 14. Dani vakufa: Afirmirati ulogu u savremenom društvu U okviru programa planirano je, između ostalog, svečano otvorenje Dugalića džamije u Nevesinju, kao i polaganje kamena temeljca za izgradnju Sahat-kule u Banjoj Luci

Svečanim programom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu danas je otvorena manifestacija 14. Dani vakufa, koju organizira Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Manifestacija će trajati do 5. maja i obuhvatit će niz sadržaja u više gradova u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku, s ciljem podsjećanja na vjerske temelje i značaj vakufa, njegove praktične oblike djelovanja te odavanja priznanja pojedincima i institucijama koje su doprinijele njegovom razvoju.

U okviru programa planirano je, između ostalog, svečano otvorenje Dugalića džamije u Nevesinju, kao i polaganje kamena temeljca za izgradnju Sahat-kule u Banjoj Luci.

Zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u BiH Enes Ljevaković istakao je da manifestacija predstavlja priliku za podsjećanje na naslijeđe i značaj vakufa u historijskom i društvenom kontekstu.

Naglasio je važnost očuvanja i unapređenja vakufske imovine, kao i nastavka aktivnosti na njenoj obnovi i stavljanju u funkciju.

Ukazao je i na izazove s kojima se vakuf suočava, uključujući, kako je naveo, slučajeve nelegalnog raspolaganja vakufskom imovinom te je poručio da će Islamska zajednica nastaviti aktivnosti na njenom povratu i zaštiti.

Direktor Vakufske direkcije Huso Salihović rekao je da su vakufi kroz historiju oblikovali društveni i urbani razvoj sredina u kojima su nastajali te da je cilj manifestacije da se njihova uloga dodatno afirmira u savremenom kontekstu.

Tokom događaja uručena je plaketa za najistaknutijeg vakifa u 2025. godini Vahidu Brkiću iz Gračanice, koji je s porodicom uvakufio poslovni objekat vrijedan 1,3 miliona KM u Stjepan Polju.

Specijalna nagrada za doprinos obnovi vakufa dodijeljena je generalnom direktoru Generalne direkcije za vakufe Republike Turske Sinanu Aksuu, koji je naglasio da Turska izdvaja značajna sredstva za obnovu vakufa u našoj zemlji, kao i druge projekte humanitarnog karaktera.

U okviru programa, uručena je i donacija od 200.000 eura za pomoć stanovništvu Gaze, koju će Islamska zajednica realizirati u saradnji s turskim Diyanetom. Ček je uručen zamjeniku generalnog direktora Diyaneta Recepu Sukru Balkanu.

Istaknuto je da ukupna pomoć za Gazu do sada premašuje 3,5 miliona KM.

Povodom Dana vakufa, u džamijama širom Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore održane su hutbe u kojima je naglašena duhovna, društvena i civilizacijska vrijednost vakufa kao trajnog dobra i važnog segmenta zajedničke odgovornosti muslimana.