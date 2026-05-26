Svečanim prijemom u Sarajevu obilježen Dan nezavisnosti Republike Azerbejdžan

Republika Azerbejdžan 28. maja obilježava nacionalni praznik – Dan nezavisnosti, a tim povodom Ambasada Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini večeras je u Sarajevu organizovala svečani prijem povodom 108. godišnjice uspostavljanja moderne azerbejdžanske države, javlja Anadolija.

Prijemu su prisustvovali brojni predstavnici političkog, privrednog i kulturnog života, kao i članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, uključujući ambasadore i predstavnike diplomatskih misija.

Ambasador Azerbejdžana u Sarajevu Vilayat Guliyev u obraćanju je istakao kako se danas obilježava 108. godišnjica uspostavljanja moderne azerbejdžanske države – Republike Azerbejdžan.



Dalje je naveo kako se na prostoru Južnog Kavkaza nazire mogućnost trajnog mira, navodeći da se Azerbejdžan zajedno sa susjednom Armenijom nalazi na pragu nove faze koja bi mogla donijeti bolju budućnost narodima dvije države.

"Zajedno sa susjednom Armenijom nalazimo se na pragu velikog mira koji obećava bolju budućnost narodima obje države. Naravno, o tome će se moći konačno govoriti tek nakon što budu poznati rezultati parlamentarnih izbora u Armeniji, zakazanih za 7. juni, i nakon formiranja nove vlade. Za nas, međutim, ne postoji alternativa miru i mirnoj saradnji, a vjerujemo da i među našim susjedima raste broj onih koji razumiju da je čak i loš mir bolji od dobrog rata. Vjerujem da nije daleko dan kada će 28. maja lideri Azerbejdžana i Armenije – zemalja koje nemaju teritorijalne pretenzije jedna prema drugoj – razmjenjivati čestitke povodom Dana nezavisnosti", rekao je ambasador.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, Gulijev je naveo da, poput regije Južnog Kavkaza, i BiH predstavlja zajedničku domovinu različitih naroda te joj je poželio mir, saradnju, međusobno razumijevanje, prosperitet i napredak.

Ambasador je podsjetio da dvije zemlje povezuju brojni zajednički interesi i prijateljski odnosi, ističući da smjernice za dalji razvoj saradnje predstavljaju dokumenti o strateškom partnerstvu potpisani tokom posjete predsjednika Ilham Aliyev Bosni i Hercegovini u aprilu 2023. godine.

Dodao je da je Azerbejdžan zainteresiran za razvoj obostrano korisne i efikasne saradnje s Bosnom i Hercegovinom, posebno kada je riječ o realizaciji infrastrukturnih projekata.

Gulijev se osvrnuo i na uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo, ocijenivši da je riječ o značajnom sportskom uspjehu ostvarenim uprkos snažnoj konkurenciji tradicionalnih fudbalskih sila.

"Ko zna, možda tokom intenzivnog fudbalskog maratona koji počinje 11. juna ponovo ostvarite još jedno veliko iznenađenje? Ako se to dogodi, ja lično neću biti iznenađen", rekao je ambasador.



U okviru programa svečanosti upriličen je i koncert azerbejdžanske i svjetske jazz muzike u izvedbi azerbejdžanskog muzičara Salman Gambarov, nakon čega je za goste organizovan prijem i druženje.