Suspendovani policijski poručnik s Kosova priznao krivicu za špijunažu u korist Srbije Tužilaštvo tvrdi da je povjerljive dokumente slao srbijanskoj BIA-i i ugrozio sigurnost Kosova

Bojan Jevtić, poručnik Policije Kosova iz srpske zajednice, optužen za špijunažu, postigao je sporazum o priznanju krivice sa Specijalnim tužilaštvom, javlja Anadolu.

Sudija u ovom slučaju, Kushtrim Shyti, objavio je u utorak sporazum o priznanju krivice optuženog na Osnovnom sudu, na ročištu u vezi s preispitivanjem sporazuma o priznanju krivice.

Na osnovu optužnice, Jevtić, koji je suspendovan iz Policije Kosova, slao je povjerljive i tajne dokumente u Srbiju putem internet komunikacijskih platformi.

U njemu se navodi da ih je optuženi poslao Srpskoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (BIA) i da je ta radnja ozbiljno ugrozila sigurnost Kosova, zbog čega je tužilaštvo zatražilo da se kazna protiv njega izrekne u skladu sa stavom 6. člana 124. Krivičnog zakona, koji predviđa kaznu od deset godina do doživotnog zatvora.

Prema Specijalnom tužilaštvu, Jevtić je BIA-i slao informacije koje su ugrožavale živote službenika sigurnosnih institucija Kosova i građana.

U optužnici se navodi da je, kako bi službeniku BIA-e, nadimka "Ćira", s kojim se fizički sastao u više navrata u Beogradu, Jevtić komunicirao putem aplikacija WhatsApp i Telegram.