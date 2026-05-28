Specijalno tužilaštvo predložilo je da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima Kosova

Suđenje za masakr u Račku počinje u julu, 21 osoba optužena za ratne zločine Specijalno tužilaštvo predložilo je da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima Kosova

Suđenje za masakr u Račku, jedan od masakra koji je šokirao svijet i izazvao međunarodnu reakciju u ratu na Kosovu, počet će 20. jula, javlja Anadolu.

Glasnogovornica Osnovnog suda u Prištini Mirlinda Gashi potvrdila je za Anadolu da će suđenje početi na Osnovnom sudu 20. jula.

"Da, mogu potvrditi da će suđenje za masakr u Račku početi 20. jula na Osnovnom sudu, od 10 sati", najavila je, dodajući da za sada nema više detalja.

Prema optužnici koju je 31. decembra 2025. godine podiglo Specijalno tužilaštvo Kosova, 21 osoba je optužena za ratne zločine počinjene tokom 1998-1999. godine u selu Račak.

Optužnica tereti optužene, kao pripadnike srbijanskih vojnih i policijskih snaga, za ubistvo, mučenje, nečovječno postupanje, uništavanje imovine i protjerivanje albanskog civilnog stanovništva. Prema tužilaštvu, ovi zločini su počinjeni u saizvršilaštvu i u okviru komandne odgovornosti.

Događaji su kulminirali 15. januara 1999. godine, kada su oko šest sati ujutro srbijanske snage opkolile i granatirale selo Račak iz daljine, da bi potom nastavile s kopnenim operacijama, tokom kojih je brutalno ubijeno 42 bespomoćna albanska civila različite dobi i spola.

U dokumentu su opisani brojni slučajevi pojedinačnih ubistava na različitim lokacijama u selu, kao i povrede civila tokom njihovih pokušaja bijega.

Optužnica uključuje i nehumano postupanje prema oko 30 civila, koji su pretučeni i prisiljeni da marširaju prema planinskim područjima, gdje su neki od njih pogubljeni.

Specijalno tužilaštvo je predložilo da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima Kosova.