Srbijanski vatrogasci se vraćaju nakon pomaganja u gašenju požara u Španiji

Senita Sehercehajic
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kazao kako se nakon dana provedenih na požarištima u španskoj provinciji Leon, gdje su rame uz rame sa kolegama iz Španije i Njemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srbijanski vatrogasci-spasioci u ponedjeljak se vraćaju kući.
Naglasio je da su srbijanski vatrogasci-spasioci "na nepristupačnom terenu, u teškim uslovima i daleko od svojih porodica, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv - da se pomoć pruža bez oklevanja, onda kada je najpotrebnija".
"Ova misija nije donela samo uspešno obavljen zadatak. Donela je nova iskustva, poverenje i prijateljstva stvorena u zajedničkoj borbi protiv vatrene stihije", naveo je Dačić na Instagram nalogu.
Dodao je da se zastava Srbije nije vijorila samo na njihovim uniformama, već u svakom postupku, svakoj odluci i svakoj pruženoj ruci pomoći.
"Upravo tako se dostojno predstavljaju boje svoje zemlje", naveo je Vučić.
Od 28. jula tim MUP-a Srbije od 40 pripadnika sa helikopterom "superpuma", 17 vozila s pratećom opremom bio je angažovan na gašenju požara u Španiji, kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.