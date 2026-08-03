Ministar Ivica Dačić kazao da se timovi koji su poslani da pomognu u spašavanju i gašenju požarišta u Španiji vraćaju u ponedjeljak

Srbijanski vatrogasci se vraćaju nakon pomaganja u gašenju požara u Španiji Ministar Ivica Dačić kazao da se timovi koji su poslani da pomognu u spašavanju i gašenju požarišta u Španiji vraćaju u ponedjeljak

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kazao kako se nakon dana provedenih na požarištima u španskoj provinciji Leon, gdje su rame uz rame sa kolegama iz Španije i Njemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srbijanski vatrogasci-spasioci u ponedjeljak se vraćaju kući.



Naglasio je da su srbijanski vatrogasci-spasioci "na nepristupačnom terenu, u teškim uslovima i daleko od svojih porodica, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv - da se pomoć pruža bez oklevanja, onda kada je najpotrebnija".

"Ova misija nije donela samo uspešno obavljen zadatak. Donela je nova iskustva, poverenje i prijateljstva stvorena u zajedničkoj borbi protiv vatrene stihije", naveo je Dačić na Instagram nalogu.

Dodao je da se zastava Srbije nije vijorila samo na njihovim uniformama, već u svakom postupku, svakoj odluci i svakoj pruženoj ruci pomoći.



"Upravo tako se dostojno predstavljaju boje svoje zemlje", naveo je Vučić.

Od 28. jula tim MUP-a Srbije od 40 pripadnika sa helikopterom "superpuma", 17 vozila s pratećom opremom bio je angažovan na gašenju požara u Španiji, kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.

