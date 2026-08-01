Nadležne institucije pozvane su na hitnu reakciju, pronalaženje počinilaca i njihovo adekvatno sankcionisanje, uz poruku da je zaštita manjinskih zajednica ključna za očuvanje društvene stabilnosti

Srbija: Uvredljivi grafiti ispisani na mesdžidu u Somboru, zatražena hitna reakcija nadležnih Nadležne institucije pozvane su na hitnu reakciju, pronalaženje počinilaca i njihovo adekvatno sankcionisanje, uz poruku da je zaštita manjinskih zajednica ključna za očuvanje društvene stabilnosti

Na spoljašnjem zidu ograde mesdžida u Somboru, na sjeverozapadu Srbije, u četvrtak ujutro osvanuli su uvredljivi i provokativni grafiti, uključujući i mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što je izazvalo uznemirenje među vjernicima i lokalnim stanovništvom.

Riječ je o objektu u vlasništvu Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji služi kao molitveni prostor, a otvoren je 12. jula ove godine uz prisustvo brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, kao i delegacije grada Sombora predvođene gradonačelnikom.

Ovo nije prvi incident na istom mjestu. Kako podsjećaju iz Islamske zajednice, i 12. decembra 2025. godine, dok je objekat bio u fazi adaptacije, na ogradnom zidu bili su ispisani slični provokativni grafiti, nakon čega su nadležni organi reagovali.

Iz Džemata Sombor, Medžlisa Islamske zajednice Subotica i Muftijstva novosadskog, uz podršku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, najoštrije su osudili ovaj čin, ocijenivši ga kao vandalizam i izraz netrpeljivosti.

U saopćenju se navodi da ovakvi postupci ne odražavaju odnose među građanima Sombora, gdje muslimani i pripadnici drugih zajednica stoljećima žive u miru i međusobnom uvažavanju, te se ističe da je riječ o izoliranom činu pojedinaca.

Nadležne institucije pozvane su na hitnu reakciju, pronalaženje počinilaca i njihovo adekvatno sankcionisanje, uz poruku da je zaštita manjinskih zajednica ključna za očuvanje društvene stabilnosti i međunacionalnog povjerenja.