Srbija usvojila odluku o formiranju Radne grupe za autoput prema Sarajevu Autoputevi znače radna mjesta, investicije i povezanost za naše ljude, poručio je ministar Usame Zukorlić

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak odluku o formiranju Radne grupe za vođenje pregovora i ugovaranje realizacije projekta izgradnje autoputa Beograd–Sarajevo, na dionici petlja Prilipac – petlja Požega.

Kako je saopćeno, zadatak Radne grupe je da vodi pregovore s potencijalnim izvođačem radova, definiše vrijednost usluga i radova, te utvrdi ključne elemente za zaključivanje komercijalnog ugovora o realizaciji projekta. Također će sarađivati s izvođačem radi efikasnije provedbe aktivnosti i utvrđivanja dinamike radova.

Dionica od Požege prema Sarajevu ocijenjena je kao posebno značajna za regiju Sandžaka, jer bi omogućila direktno povezivanje s glavnim gradovima Srbije i Bosne i Hercegovine, što bi moglo otvoriti prostor za nove investicije, zapošljavanje i bolju saobraćajnu povezanost.

Ministar zadužen za odnose sa dijasporom i regionalni razvoj Usame Zukorlić izjavio je da je odluka vlade važan iskorak.

„Autoputevi znače radna mjesta, investicije i bolju povezanost za naše ljude“, kazao je Zukorlić, dodajući da se rezultati dugogodišnjeg zalaganja za ovaj projekat počinju nazrijevati.

Autoput Beograd–Sarajevo jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u regiji, čiji je cilj unapređenje saobraćajne povezanosti između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i poticanje ekonomskog razvoja zapadne Srbije i Sandžaka.

Projekat je zamišljen kao koridor s dvije glavne trase – Kuzmin–Sremska Rača–Bijeljina i Požega–Kotroman – čime se nastoji osigurati bolja unutrašnja povezanost Bosne i Hercegovine i jačanje povezanosti sa Srbijom.

Značajnu ulogu u pokretanju i podršci projektu ima predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji ga godinama zagovara kao stratešku investiciju za regionalnu stabilnost i saradnju. Turska inicijativu opisuje kao „put mira“, naglašavajući njen potencijal za unapređenje odnosa i dugoročne saradnje u regiji.

Kamen temeljac za izgradnju autoputa položen je u oktobru 2019. godine, uz prisustvo regionalnih lidera, čime je označen početak realizacije ovog velikog infrastrukturnog projekta.