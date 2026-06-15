Požar pod kontrolom, na terenu 45 vatrogasaca sa 14 vozila

Srbija: U požaru u tržnom centru u Beogradu lakše povrijeđena dva vatrogasca Požar pod kontrolom, na terenu 45 vatrogasaca sa 14 vozila

U požaru koji je u ponedjeljak ujutro izbio u tržnom centru u Beogradu. glavnom gradu Srbije, nema povrijeđenih civila, dok su dva vatrogasca zadobila lakše povrede, izjavio je komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković.



On je naveo da je požar stavljen pod kontrolu, ali da vatrogasne ekipe i dalje rade na njegovom gašenju.

Prema njegovim riječima, dvojica vatrogasaca zadobila su ogrebotine od stakla, uključujući povredu palca kod jednog od njih, te je riječ o lakšim povredama.

Miković je istakao da će lokalizacija požara biti proglašena kada ekipe na terenu budu sigurne da ne postoji opasnost od njegovog daljeg širenja.

Dodao je da gašenje otežava sama konstrukcija objekta.

Na terenu se nalazi 45 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila.

Veliki požar izbio je jutros oko šest sati u tržnom centru „Enjub“, a gust crni dim bio je vidljiv iz više dijelova grada, prenosi Tanjug.