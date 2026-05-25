Srbija: U Beogradu tramvaj izletio iz šina i udario u izlog, povrijeđeno više ljudi Više osoba je povrijeđeno nakon što je tramvaj u Beogradu iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu, u toku je prevoz povrijeđenih u bolnicu

U Beogradu je u jutarnjim satima u ponedjeljak tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu pri čemu je povrijeđenio više ljudi, javlja Anadolu.

Desetak osoba se žali na povrede, a tramvaji u glavnom gradu Srbije ne saobraćaju i gužve su već nastale u dijelu Dorćola ka Kalemegdanu.

Tramvaj koji se kretao Dušanovom ulicom na Dorćol, iskliznuo je pod neutvrđenim okolnostima sa šina i udario u zgradu na uglu dvije ulice.

Dvije žene koje su se nalazile u zgradi lakše su povrijeđene.

Na licu mjesta je nekoliko ekipa Hitne pomoći i policija. U toku je uviđaj dok se povrijeđeni prevoze u bolnicu.