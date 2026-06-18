Otac osuđen na 14 i po godina zatvora, majka na gotovo tri godine zbog zanemarivanja i zapuštanja djeteta

Srbija: Roditelji dječaka iz "Ribnikara" osuđeni na zatvorske kazne Otac osuđen na 14 i po godina zatvora, majka na gotovo tri godine zbog zanemarivanja i zapuštanja djeteta

Viši sud u Beogradu izrekao je danas presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", osudivši ih na zatvorske kazne nakon ponovljenog sudskog postupka.

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Tužilaštvo je ranije za Vladimira Kecmanovića zatražilo jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović tri godine zatvora.

Vladimir Kecmanović teretio se za teško djelo protiv opće sigurnosti, kao i za zapuštanje i zanemarivanje maloljetnog sina, dok je Miljana Kecmanović u ponovljenom postupku odgovarala samo za zapuštanje i zanemarivanje djeteta.

U okviru istog slučaja, Apelacioni sud ranije je smanjio kaznu Nemanji Marinkoviću, instruktoru u streljačkom klubu "Partizan", gdje je Vladimir Kecmanović vodio sina na vježbe gađanja. Marinkoviću je kazna smanjena s godinu i tri mjeseca zatvora na godinu dana kućnog zatvora.

Osuđen je i vlasnik streljačkog kluba "Partizan" Ratko Ivanović, koji je priznao krivicu za davanje lažnog iskaza na osnovu sporazuma s tužilaštvom. Izrečena mu je kazna od pet mjeseci kućnog zatvora.

Ponovljeni sudski postupak trajao je od kraja januara do današnjeg izricanja presude.

Nakon objave presude, stranke u postupku imaju pravo žalbe, nakon čega će konačnu odluku u slučaju "Ribnikar" donijeti Apelacioni sud.

Tokom završnih riječi pred sudom obratili su se i oštećeni te njihovi pravni zastupnici. Jedna od majki stradalih učenika poručila je da cilj presude nije vraćanje prošlosti, već zaštita budućnosti.