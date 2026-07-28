Helikopter "Super Puma H-215" s posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prijestolnice

Srbija poslala helikopter i vatrogasno-spasilački tim u Španiju radi pružanja pomoći u gašenju šumskih požara Helikopter "Super Puma H-215" s posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prijestolnice

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u utorak je u Bazi Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ispratio helikopter i vatrogasno-spasilački tim Sektora za vanredne situacije, koji su upućeni u Španiju radi pružanja pomoći u gašenju šumskih požara zbog kojih je u toj zemlјi od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija, javlja Anadolu.

Helikopter "Super Puma H-215" s posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prijestolnice.

Ističući da se Španija, zajedno s Francuskom, suočava sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u posljednjim decenijama zbog čega su zatražile međunarodnu pomoć, ministar Dačić je rekao da je, po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Srbija ponudila pomoć koju je Španija prihvatila, kao i da se odgovor Francuske još očekuje.

"Poletjeće helikopter 'Super Puma H-215' s pet članova posade i jednim oficirom za vezu, kao i vatrogasno-spasilački tim sa 37 vatrogasaca-spasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku. Naš tim vatrogasaca se sastoji od lјudi iz Beograda, Niša, Kralјeva, Šapca, Čačka, Valјeva, Pančeva i Smedereva, s ukupno 16 vozila, jednim ATV vozilom i dvije prikolice", rekao je Dačić.

On je precizirao da će helikopteru čiji je kapacitet četiri tone vode, biti potrebno najmanje osam sati da stigne do planiranog odredišta.

"Ovim još jednom pokazujemo ne samo humanost naše zemlјe, ne samo odlučnost predsednika Republike, koji ima dobre odnose i s premijerom Španije i s predsjednikom Francuske, već pokazujemo i visok kapacitet našeg Sektora za vanredne situacije i naše Helikopterske jedinice", rekao je Dačić i ukazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima dovolјno kapaciteta za reagovanje na neprilike na svojoj teritoriji, ukoliko bi se desile.