Srbija odaje počast žrtvama napada u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" Obilježena treća godišnjica tragedije u kojoj je ubijeno devet učenika i školski čuvar

Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut položio je danas, na godišnjicu tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", vijenac i odao počast stradaloj djeci i čuvaru ove škole.

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" prije tri godine ubijeno je devet učenika i školski čuvar, dok je ranjeno pet učenika i nastavnica historije.

Vlada Srbije je 2024. godine donijela odluku da se 3. i 4. maj obilježavaju kao Dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u ovoj školi, kao i u selima Orašje i Dubona kod Mladenovca.