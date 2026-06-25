Za neovlašteno nošenje vatrenog oružja predviđena kazna zatvora do 15 godina, uvode se strožija pravila za povratnike i obavezno oduzimanje oružja

Srbija namjerava drastično pooštriti kazne za nelegalno nošenje oružja Za neovlašteno nošenje vatrenog oružja predviđena kazna zatvora do 15 godina, uvode se strožija pravila za povratnike i obavezno oduzimanje oružja

Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije, koji je upućen u skupštinsku proceduru, predviđa značajno pooštravanje kazni za neovlašteno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i preciznije sankcionisanje povratnika u vršenju krivičnih djela.

Prema predloženim rješenjima, za neovlašteno nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija bila bi propisana kazna zatvora od pet do 15 godina, umjesto sadašnjih dvije do 12 godina.

Za osnovni oblik krivičnog djela, odnosno neovlašteno držanje vatrenog oružja, njegovih dijelova, municije ili eksplozivnih materija, predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina uz novčanu kaznu.

U slučajevima kada je riječ o oružju čija proizvodnja, prodaja, nabavka ili držanje nisu dozvoljeni građanima, uključujući i 3D štampano vatreno oružje ili veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava, predviđena je kazna zatvora od dvije do 12 godina i novčana kazna.

Predloženim izmjenama posebno se razdvajaju radnje držanja i nošenja oružja od aktivnosti koje se odnose na njegovu proizvodnju, promet i krijumčarenje, dok je za sva krivična djela iz ove oblasti predviđeno obavezno oduzimanje oružja, njegovih dijelova, municije i eksplozivnih materija.

Prijedlog zakona uvodi i preciznije definisanje kažnjavanja povratnika. Višestruki povrat podrazumijevao bi da je osoba dva puta osuđena za bilo koje krivično djelo počinjeno s umišljajem, dok bi specijalni povrat bio vezan za dvije prethodne osude za isto ili istovrsno krivično djelo.

U obrazloženju se navodi da su izmjene potrebne radi unapređenja krivičnopravnog sistema Srbije i usklađivanja s međunarodnim obavezama, uključujući odredbe Konvencije Vijeća Evrope o pranju, traženju, zapljeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma, poznate kao Varšavska konvencija.

Predlagači ističu da će nova rješenja omogućiti efikasnije sankcionisanje nedozvoljene proizvodnje, prometa i krijumčarenja oružja, kao i zloupotreba povezanih s njegovim označavanjem i ispitivanjem.

Usvajanje zakona predloženo je po hitnom postupku.