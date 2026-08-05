Vence su položili predstavnici ambasada Turske, Austrije i Mađarske, delegacije OEBS-a, Udruženja „Vezirac 1716“, kao i drugih institucija i organizacija

Srbija: Na Vezircu obeležena 310. godišnjica Petrovaradinske bitke, upućena poruka mira i pomirenja Vence su položili predstavnici ambasada Turske, Austrije i Mađarske, delegacije OEBS-a, Udruženja „Vezirac 1716“, kao i drugih institucija i organizacija

Kod spomenika na Vezircu kod Novog Sada u Srbiji u srijedu je obeležena 310. godišnjica Petrovaradinske bitke, uz poruke mira, pomirenja i međusobnog uvažavanja, kao i odavanje počasti stradalima na obe strane u jednom od najznačajnijih sukoba u srednjoj Evropi početkom 18. veka.

Uz molitveni pomen i polaganje venaca, učesnici ceremonije odali su poštu vojnicima poginulim u bici vođenoj 5. avgusta 1716. godine. Vence su položili predstavnici ambasada Turske, Austrije i Mađarske, delegacije OEBS-a, Udruženja „Vezirac 1716“, kao i drugih institucija i organizacija.

Svečanosti su prisustvovali diplomatski predstavnici, verski velikodostojnici, predstavnici vojske i brojni građani.

Obeležavanje je organizovalo Udruženje „Vezirac 1716“, čiji je predsednik Petar Mudri rekao da je cilj okupljanja očuvanje sećanja na istorijski događaj, ali i slanje poruke mira.

„Danas odajemo poštu svim stradalima i čuvamo sećanje na događaj koji je obeležio istoriju ovog prostora“, rekao je Mudri.

Molitveni pomen služio je mitropolit sremski Vasilije sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve, dok su molitve uputili i predstavnici Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice.

Župnik petrovaradinske crkve Uzvišenja Svetog Križa, monsinjor Eduard Španović, podsetio je da je princ Eugen Savojski, prema istorijskim izvorima, nakon pobede najpre kleknuo na molitvu pre nego što je poslao izveštaj caru Karlu VI.

Predstavnik Ambasade Turske u Srbiji Kazim Kartal izjavio je da današnje okupljanje pokazuje da istorija može biti temelj razumevanja i saradnje.

„To što danas zajedno stoje predstavnici više država pokazuje da sećanje na prošlost može biti most prijateljstva među narodima“, rekao je Katral.

Govornici iz Austrije, Turske i Mađarske ocenili su da zajedničko obeležavanje potvrđuje da mesta nekadašnjih sukoba mogu postati simboli dijaloga i zajedničkog evropskog nasleđa.

Na kraju programa pušteni su golubovi mira koji su nadleteli spomenik na Vezircu.



Bitka kod Petrovaradina odigrala se 5. avgusta 1716. godine između habzburške i osmanske vojske u okviru rata vođenog od 1716. do 1718. godine. Habzburške snage predvodio je princ Eugen Savojski, dok je osmansku vojsku predvodio veliki vezir Damad Ali-paša, koji je poginuo u bici.

Pobeda habzburške vojske otvorila je put osvajanju Temišvara iste godine i Beograda 1717, dok je rat okončan Požarevačkim mirom 1718. godine.

Spomenik na Vezircu podignut je 1902. godine u blizini mesta gde je, prema predanju, smrtno ranjen Damad Ali-paša. Obeležavanje godišnjice obnovljeno je početkom 21. veka sa ciljem da nekadašnje bojno polje postane mesto sećanja i dijaloga.