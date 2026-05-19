Srbija: KFOR jedina legitimna oružana snaga na Kosovu, protiv formiranja kosovske žandarmerije

Direktor Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije Petar Petković poručio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu te da Priština nema pravo da formira "nove paravojne ili policijske strukture", dok su kosovske institucije najavile osnivanje žandarmerije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, javlja Anadolu.

Petković je u saopćenju, povodom najava iz Prištine da će institucije formirati žandarmeriju, istakao da su, kako je naveo, "predizborna obećanja i očajnički potezi Albina Kurtija" koji najavljuje formiranje žandarmerije plasirani s ciljem sticanja jeftinih političkih poena jer njegova kampanja očigledno ne ide kako je zamislio.

"KFOR je jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu, zadužena i za kontrolu i patroliranje uz administrativnu liniju i to Kurti veoma dobro zna i realnost ne može da promijeni slikanjem i obećanjima u predizbornoj kampanji", naveo je Petković.

Ukazao je da član 9. Briselskog sporazuma kaže da će sastav kosovske policije na sjeveru oslikavati etnički sastav stanovništva te četiri opštine, dok Plan implementacije jasno navodi da nijedna nova policijska formacija na sjeveru ne može biti formirana bez saglasnosti Radne grupe koju, pored Prištine, čine predstavnici Beograda i Evropske unije i bez čije dozvole tako nešto nije izvodljivo.

"Tako da su posljednje predizborne aktivnosti Albina Kurtija ništa više nego duplo golo, što bi naš narod rekao", dodao je Petković.

Kosovo je započelo proces formiranja žandarmerije kao nove sigurnosne strukture u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, najavio je u utorak ministar Xhelal Svecla.

Svecla je saopćio da je potpisao odluku o osnivanju radne grupe koja će analizirati i predložiti modele za funkcionisanje Žandarmerije Republike Kosovo.

"Žandarmerija predstavlja važan korak u konsolidaciji naše sigurnosne arhitekture, s jasnom misijom da osigura snažno prisustvo države u zaštiti granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta", naveo je ministar u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Prema njegovim riječima, nova formacija imat će zadatke u borbi protiv terorizma, upravljanju visokorizičnim neredima, kao i zaštiti kritične infrastrukture.

Dodao je da će uspostavljanje žandarmerije značajno unaprijediti kapacitete države za prevenciju, upravljanje i neutralizaciju sigurnosnih prijetnji.

Formiranje ove jedinice dio je šireg nastojanja kosovskih institucija da ojačaju sigurnosni sistem i odgovore na savremene izazove u oblasti bezbjednosti.