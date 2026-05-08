Srbija i Rumunija održale zajedničku vojnu vježbu na Dunavu Tokom višednevnih aktivnosti na rijeci, plovne i ronilačke jedinice Srbije i Rumunije uvježbavale su manevre u realističnim scenarijima na vodi i pod vodom

Riječne jedinice Vojske Srbije zajedno s rumunskim vojnim i policijskim snagama realizovale su ove sedmice zajedničku vježbu „Plavi Dunav 2026“ na dijelu Dunav akod Vidina i u luci Kalafat u Rumuniji, saopćilo je Ministarstvo odbrane Srbije u petak.

Vježba je izvedena s ciljem razmjene iskustava u primjeni taktika, tehnika i procedura u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko djelovanje, kao i jačanja međusobnog razumijevanja i povjerenja.

Tokom višednevnih aktivnosti na rijeci, plovne i ronilačke jedinice Srbije i Rumunije uvježbavale su manevre u realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, uključujući traganje i spašavanje, zaustavljanje sumnjivih plovila, otklanjanje kvarova i oštećenja te tegljenje brodova.

Iz Ministarstva su naveli da su u vježbi učestvovali brod posebne namjene „Kozara“, dva višenamjenska broda i tri čamca sa 70 pripadnika Rječne flotile Vojske Srbije, kao i 90 pripadnika oružanih snaga i granične policije Rumunije, uz angažman riječnog monitora i patrolnog broda.

Vježba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Srbije i predstavlja dio kontinuirane bilateralne vojne saradnje Srbije i Rumunije usmjerene na jačanje operativnih sposobnosti, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti u regionu.