Srbija i NATO izvode prvu zajedničku vojnu vježbu kod Bujanovca Na vježbi pod nazivom „NATO–Srbija“ učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske

Prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a ove godine počela je ove sedmice u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca, a trajat će do 23. maja, saopćilo je u utorak Ministarstvo odbrane Srbije.

Na vježbi pod nazivom „NATO–Srbija“ učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske, dok su vojni planeri i posmatrači prisutni iz više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Njemačku, Francusku i Crnu Goru.

Vježbom rukovodi pukovnik Branislav Stevanović, zamjenik komandanta Treće brigade Kopnene vojske.

Riječ je o taktičkoj vježbi koja ima za cilj unapređenje saradnje i razmjenu iskustava između pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga država članica NATO-a, navode iz MOD-a.

Tokom dvosedmičnih aktivnosti na terenu uvježbavaju se taktike, tehnike i procedure koje se primjenjuju u operacijama podrške miru, uključujući osiguranje baza, rad na kontrolnim punktovima, kontrolu masovnih okupljanja i borbene operacije u urbanim sredinama.

Iz Ministarstva odbrane navode da se vježba realizuje na osnovu zaključka Vlade Srbije i u okviru programa Partnerstvo za mir, uz poštovanje vojne neutralnosti zemlje.

Dodaje se da je saradnja Srbije i NATO-a usmjerena na očuvanje mira i stabilnosti u regionu, unapređenje operativnih sposobnosti oružanih snaga, kao i jačanje međusobnog povjerenja i razumijevanja.

Učešće u međunarodnim vježbama, kako se ističe, doprinosi osposobljenosti Vojske Srbije za izvršavanje različitih zadataka, uključujući angažman u mirovnim operacijama, te potvrđuje opredijeljenost zemlje za saradnju s međunarodnim partnerima.