Memorandum je potpisan na postojećem graničnom prelazu Gradina – Kalotina

Srbija i Bugarska potpisale memorandum o novom zajedničkom graničnom prelazu Memorandum je potpisan na postojećem graničnom prelazu Gradina – Kalotina

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i bugarski ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev potpisali su u četvrtak memorandum o uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2, s ciljem unapređenja protoka ljudi i robe između dvije zemlje.

Memorandum je potpisan na postojećem graničnom prelazu Gradina – Kalotina, a kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, riječ je o nastavku razvoja ključnog cestovnog pravca između Srbije i Bugarske.

Dačić je izjavio da je cilj projekta olakšati prelazak granice i istovremeno ojačati borbu protiv prekograničnog kriminala.

„Želimo da ubrzamo protok ljudi i robe, ali i da spriječimo kriminalne aktivnosti. U proteklih šest mjeseci ovu granicu prešlo je oko tri miliona ljudi“, rekao je Dačić.

Dodao je da je saradnja dvije zemlje doprinijela smanjenju ilegalnih migracija, navodeći da je broj nezakonitih prelazaka u prvih šest mjeseci ove godine manji za 55 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Bugarski ministar Demerdžijev istakao je da broj putnika na ovoj granici kontinuirano raste, podsjećajući da je prošle godine prelaz koristilo oko pet miliona ljudi i dva miliona vozila.

„Naš zadatak je da smanjimo gužve i unaprijedimo pristupačnost, uz očuvanje sigurnosti granice“, rekao je Demerdžijev.

On je naglasio da će novi prelaz doprinijeti razvoju pograničnih regija u obje zemlje, koje spadaju među ekonomski slabije.

Memorandum predviđa i otvaranje dodatnog zajedničkog prelaza na bugarskoj strani u selu Kalotina, uz preciziranje pravnih i proceduralnih koraka za njegovu realizaciju.

Novi prelaz bit će namijenjen isključivo državljanima Srbije i Bugarske, s posebnim fokusom na olakšavanje svakodnevnih prelazaka prekograničnih radnika i smanjenje zadržavanja tokom ljetne sezone.

Tokom posjete, Dačić je obišao i pripadnike srpske granične policije, kao i službenike Fronteksa angažirane na granici između dvije zemlje.