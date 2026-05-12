Spasioci na Prenju pronašli pet izgubljenih planinara iz Češke Nakon skoro tri sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno smo pronašli svih pet osoba, saopćili su članovi spasilačke ekipe

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj pronašli su pet osoba, državljana Češke, koji su se u ponedjeljak izgubili na planini Prenj u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.

"Odmah po prijemu informacije stupili smo u kontakt sa osobama te im dali upute da se kreću prema dolini Tisovice, pokušaju pronaći Divovu kuću i sačekaju dolazak naših timova. Obzirom da u Tisovici nema telefonskog signala, date su im dodatne sigurnosne upute za dalje postupanje", saopćili su iz GSS Prenj.

Zbog snježnih nanosa i odrona, spasioci su krenuli u pješačku intervenciju s 1.000 metara uspona s devet pripadnika GSS Prenj i potražnim psom.



"Nakon skoro tri sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno smo pronašli svih pet osoba. Radilo se o državljanima Republike Češke, starosti 16 i 17 godina, što nas je dodatno iznenadilo obzirom na uslove i ozbiljnost situacije u kojoj su se našli", saopćili su spasioci.

Nakon dugog pješačenja i povratka prema sigurnoj lokaciji, akcija je uspješno završena bez dodatnih poteškoća, osim izrazito obilnih padavina koje su pratile kompletno trajanje intervencije.