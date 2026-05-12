Spajić nakon susreta s Rutteom: Povjerenje u Vojsku Crne Gore na rekordnih 78 posto

Kemal Zorlak
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je u utorak, nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Podgorici, da je povjerenje građana u Vojsku Crne Gore na historijskom maksimumu te da država planira značajna ulaganja u odbrambenu infrastrukturu kroz više međudržavnih sporazuma, javlja Anadolu.
Spajić je istakao da su kapaciteti vojske značajno osnaženi, što potvrđuju i najnovija istraživanja Eurobarometra.
"Povjerenje u vojsku je na istorijskom maksimumu od 78 posto. Decenijama su te brojke bile daleko ispod 50 posto, a sada praktično čitava nacija, sve etničke, religijske i identitetske grupe, stoje iza Vojske Crne Gore i njene misije. To je velika stvar na koju moramo biti ponosni, jer smo najjači kada smo kohezivni i kada cijela država stoji iza nas", poručio je Spajić.
Premijer je najavio da ključne investicije u sektor odbrane tek predstoje, ističući važnu saradnju sa strateškim partnerima.
"Već u junu planiramo potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Taj sporazum će nam omogućiti rad na kritičnoj infrastrukturi dualne namjene, odnosno onoj koja služi i za civilne i za vojne potrebe. Također, planiramo investicije u saradnji s Kanadom, Njemačkom i drugim nacijama. Sjajni dani očekuju Vojsku Crne Gore, a mi ćemo biti još produktivniji i bolji član NATO-a", naglasio je crnogorski premijer.
Osvrnuvši se na ulogu Crne Gore na Zapadnom Balkanu, Spajić je kazao da država predstavlja region u malom i da njena multietnička struktura nije slabost, već snaga.
"Mi smo možda jedina zemlja u Evropi bez etničke većine, ali upravo s te pozicije možemo značajno doprinijeti smirivanju situacije na Zapadnom Balkanu, povezivanju i boljem međusobnom razumijevanju. Naša uloga u misijama poput KFOR-a na Kosovu, kao i kapaciteti u BiH, potvrđuju našu namjeru da budemo konstruktivan i povezujući faktor", zaključio je Spajić, dodajući da očekuje "mnogo ljepše vijesti" za region u predstojećem periodu.