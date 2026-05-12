Spajić nakon susreta s Rutteom: Povjerenje u Vojsku Crne Gore na rekordnih 78 posto Kapaciteti naše vojske su značajno osnaženi u prethodnim godinama i to građani vide. Mislim da je to nešto na što moramo da budemo ponosni, jer najteži neprijatelj je interni neprijatelj, onaj unutrašnji neprijatelj, poručio je crnogorski premijer

Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je u utorak, nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Podgorici, da je povjerenje građana u Vojsku Crne Gore na historijskom maksimumu te da država planira značajna ulaganja u odbrambenu infrastrukturu kroz više međudržavnih sporazuma, javlja Anadolu.

Spajić je istakao da su kapaciteti vojske značajno osnaženi, što potvrđuju i najnovija istraživanja Eurobarometra.

"Povjerenje u vojsku je na istorijskom maksimumu od 78 posto. Decenijama su te brojke bile daleko ispod 50 posto, a sada praktično čitava nacija, sve etničke, religijske i identitetske grupe, stoje iza Vojske Crne Gore i njene misije. To je velika stvar na koju moramo biti ponosni, jer smo najjači kada smo kohezivni i kada cijela država stoji iza nas", poručio je Spajić.

Premijer je najavio da ključne investicije u sektor odbrane tek predstoje, ističući važnu saradnju sa strateškim partnerima.

"Već u junu planiramo potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Taj sporazum će nam omogućiti rad na kritičnoj infrastrukturi dualne namjene, odnosno onoj koja služi i za civilne i za vojne potrebe. Također, planiramo investicije u saradnji s Kanadom, Njemačkom i drugim nacijama. Sjajni dani očekuju Vojsku Crne Gore, a mi ćemo biti još produktivniji i bolji član NATO-a", naglasio je crnogorski premijer.



Osvrnuvši se na ulogu Crne Gore na Zapadnom Balkanu, Spajić je kazao da država predstavlja region u malom i da njena multietnička struktura nije slabost, već snaga.

"Mi smo možda jedina zemlja u Evropi bez etničke većine, ali upravo s te pozicije možemo značajno doprinijeti smirivanju situacije na Zapadnom Balkanu, povezivanju i boljem međusobnom razumijevanju. Naša uloga u misijama poput KFOR-a na Kosovu, kao i kapaciteti u BiH, potvrđuju našu namjeru da budemo konstruktivan i povezujući faktor", zaključio je Spajić, dodajući da očekuje "mnogo ljepše vijesti" za region u predstojećem periodu.