Vozači na štajerskom autoputu se zaustavljali ispod nadvožnjaka i u tunelima radi zaštite od grada, prenose slovenački mediji

Snažno nevrijeme s gradom veličine pesnice pogodilo Sloveniju Vozači na štajerskom autoputu se zaustavljali ispod nadvožnjaka i u tunelima radi zaštite od grada, prenose slovenački mediji

Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je u subotu kasno poslijepodne grad Tržič na sjeverozapadu Slovenije, a prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, zrna grada bila su veličine pesnice, izvijestili su slovenački mediji rano u nedjelju.

Olujni sistem prvo je zahvatio istočne dijelove zemlje, nakon čega se proširio i na druga područja, uzrokujući poteškoće u pojedinim mjestima.

Na širem području Dramelja zabilježen je grad veličine oraha, zbog čega su se neki vozači na štajerskom autoputu zaustavljali ispod nadvožnjaka kod čvorova, pa čak i u tunelima, iako je takvo ponašanje zabranjeno, prenosi portal 24ur.

Obilne padavine pogodile su i područje Arse, dok je olujno nevrijeme prošlo kroz Gorenjsku regiju i Vipavsku dolinu.

Nevrijeme je zahvatilo i Savinjsku regiju, a na području Nanosa zabilježeni su jaki pljuskovi, saopštila je slovenačka meteorološka služba.