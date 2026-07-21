Snažno nevrijeme pogodilo Skoplje, oborena stabla i izazvani prekidi u saobraćaju

Dzihat Aliju
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Snažno nevrijeme pogodilo je u večernjim satima glavni grad Sjeverne Makedonije Skoplje, otežavši svakodnevni život građana.
Zbog jakog vjetra oborena su brojna stabla i semafori, a s pojedinih objekata su odneseni krovovi.
Oborena stabla izazvala su zastoje u saobraćaju na više lokacija u gradu, a na području Skoplja zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.
Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski saopćio je na društvenim mrežama da je Krizni centar Grada Skoplja u potpunosti mobiliziran zajedno sa svim nadležnim službama i javnim institucijama radi brzog i pravovremenog reagovanja.