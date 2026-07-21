Oluja u glavnom gradu Sjeverne Makedonije prouzrokovala materijalnu štetu, nestanke električne energije i probleme u saobraćaju

Snažno nevrijeme pogodilo Skoplje, oborena stabla i izazvani prekidi u saobraćaju Oluja u glavnom gradu Sjeverne Makedonije prouzrokovala materijalnu štetu, nestanke električne energije i probleme u saobraćaju

Snažno nevrijeme pogodilo je u večernjim satima glavni grad Sjeverne Makedonije Skoplje, otežavši svakodnevni život građana.

Zbog jakog vjetra oborena su brojna stabla i semafori, a s pojedinih objekata su odneseni krovovi.

Oborena stabla izazvala su zastoje u saobraćaju na više lokacija u gradu, a na području Skoplja zabilježeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski saopćio je na društvenim mrežama da je Krizni centar Grada Skoplja u potpunosti mobiliziran zajedno sa svim nadležnim službama i javnim institucijama radi brzog i pravovremenog reagovanja.