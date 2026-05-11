Smiraj nakon tri decenije: U Bratuncu u utorak dženaza za žrtve iz zapaljenih kuća i Kajtaza Salkića

U Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju "Veljaci" u Bratuncu, u utorak će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine, javlja Anadolu.

Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, kao i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode, zbog stanja u kojem su tijela pronađena, do danas nije bila moguća.

"Posmrtni ostaci jedine identifikovane žrtve koja će biti ukopana ove godine pripadaju Kajtazu (Šeće) Salkiću, rođenom 1955. godine u Hranči. Salkić je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova, nakon 33 godine traganja", objavio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Ove godine bit će ukopani i posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Po naredbi Tužilaštva, kao NN (neidentifikovana lica), u dva mezara bit će spušteni posmrtni ostaci pronađeni na dvije različite lokacije.

U jedan mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani u oktobru 2004. godine na lokalitetu Voljavica, odnosno iz zapaljene kuće Jašara Omerovića. Prema operativnim podacima Instituta za nestale osobe BiH, u ovoj kući je zapaljeno najmanje šest osoba.

"Zbog lošeg stanja izgorjelih fragmenata, identifikacija DNK metodom nije bila moguća", naveli su.

U drugi mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Suha tokom 2002. godine. Oni su pronađeni u zapaljenoj kući Osmana Hodžića, gdje je, prema operativnim podacima Instituta, nastradalo najmanje 18 osoba. Iako se radilo o 18 žrtava, iz pronađenih posmrtnih ostataka uspješno su izolovani DNK profili, odnosno identiteti, za samo četiri osobe.

Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1.767 žrtava. Ekshumacije su vršene na 418 lokacija, od čega su 32 bile masovne grobnice. U 15 masovnih grobnica pronađeni su posmrtni ostaci žrtava iz 1992. godine, dok su u preostalih 17 pronađene žrtve ubijene tokom 1995. godine.

Institut za nestale osobe BiH i porodice žrtava još jednom apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije o lokacijama grobnica da ih podijele, kako bi preostale porodice, nakon više od tri decenije, konačno pronašle svoj mir.