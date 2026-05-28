Slovenija pozvala ruskog otpravnika poslova na razgovor zbog prijetnji novim napadima na Kijev Ljubljana je ocijenila da su ruske prijetnje napadima na ukrajinsku prijestonicu i pozivi diplomatama da napuste Kijev neprihvatljivi i u suprotnosti s međunarodnim pravom, te poručila da nastavlja snažnu podršku Ukrajini

Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u četvrtak je saopćilo da je pozvalo privremenog otpravnika poslova ruske ambasade u Sloveniji na razgovor zbog ruskih prijetnji novim napadima na Kijev i nedavnog poziva Moskve diplomatama i strancima da napuste glavni grad Ukrajine, javlja Anadolu.

"Ruske prijetnje novim napadima na Kijev i izjave kojima se pozivaju diplomate i stranci da napuste Ukrajinu su neprihvatljive i predstavljaju kršenje međunarodnog prava", saopćilo je Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova.

Pozvali su Rusiju da "prestane s namjernim napadima na civile i civilnu infrastrukturu, prihvati prekid vatre i pregovore za pravedni mir u Ukrajini".

"Slovenija ostaje u Kijevu i nastavit će podržavati Ukrajinu", naglasila je državna sekretarka Neva Grašič, koja prisustvuje neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije na Kipru.

Rusija je prije nekoliko dana zaprijetila novim valom "sistematskih napada" na Kijev nakon što je izvela jedan od najvećih napada na glavni grad Ukrajine od početka rata.

Pozvali su strane državljane i diplomate da što prije napuste Kijev, a stanovnike grada da izbjegavaju administrativne i vojne zgrade. Ukrajina je odgovorila nazivajući ruske prijetnje "ničim više od bestidne ucjene" i pozivajući saveznike da povećaju pritisak na Moskvu.

Dodali su da ruski napadi na Kijev "praktično nisu prestali sedmicu dana od početka rata" i da ukupna sigurnosna prijetnja koju predstavlja Moskva "ostaje ista kao i prethodnih godina ili mjeseci".

Četiri osobe su poginule, a oko 100 je povrijeđeno u velikim ruskim napadima u subotu navečer.