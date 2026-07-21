Prema rezultatima analiza koje je podijelilo Osnovno javno tužilaštvo u Gostivaru, stopa koliformnih bakterija u vodi bila je čak 48 puta veća od dozvoljenih granica

Skandal u Gostivaru: Građani 20 dana pili vodu zagađenu fekalnim bakterijama Prema rezultatima analiza koje je podijelilo Osnovno javno tužilaštvo u Gostivaru, stopa koliformnih bakterija u vodi bila je čak 48 puta veća od dozvoljenih granica

Voda za piće iz gradske mreže u Gostivaru, na zapadu Sjeverne Makedonije, bila je oko 20 dana zagađena fekalnim bakterijama, prenosi Anadolu.



Prema rezultatima analiza koje je podijelilo Osnovno javno tužilaštvo u Gostivaru, stopa koliformnih bakterija u vodi bila je čak 48 puta veća od dozvoljenih granica, piše Time Balkan.

Prema saopštenju Tužilaštva, u uzetim uzorcima utvrđeno je 2.419,6 CFU koliformnih bakterija na 100 mililitara vode. Navodi se da je maksimalna dozvoljena vrijednost 50 CFU na 100 mililitara.



Nadležni su saopštili da ova situacija pokazuje da je voda bila izložena zagađenju fekalnog porijekla te da nije bila sigurna za ljudsku upotrebu.

Istragom i inspekcijskim pregledima utvrđeno je da se zagađena voda iz otvorenog kanala, u blizini prelivnog rezervoara spojenog na vodovodni sistem Gostivara, pomiješala s linijom vode za piće.