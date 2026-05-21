Sjeverna Makedonija planira brzu željeznicu do 2031. godine od granice sa Srbijom do Grčke Projekat vrijedan oko dvije milijarde eura obuhvata modernu dvokolosječnu prugu duž kraće rute, uz povezivanje sa regionalnim brzim željezničkim mrežama

Ministar saobraćaja Sjeverne Makedonije Aleksandar Nikolloski saopćio je u četvrtak da je projekat brze željeznice od granice sa Srbijom do granice s Grčkom u fazi planiranja i studija, te da se završetak radova očekuje do 2031. godine, uz procijenjenu vrijednost od oko dvije milijarde eura, javlja Anadolu.

Rekao je da je projekat brze željeznice od granice sa Srbijom do granice s Grčkom počeo u jesen prošle godine i da je trenutno u fazi planiranja, geotehničkih studija i studija utjecaja na okoliš.

Prema lokalnim medijima, Nikolloski je naglasio da rok za 2031. godinu ostaje nepromijenjen i da će do tada zemlja imati brzu željeznicu s dva kolosijeka od granice sa Srbijom do granice s Grčkom.

"Ako ne napravite dobar plan, završit ćete sa slučajem Kičevo-Ohrid. Zato i pravimo ovaj plan. Rok je oko godinu dana, a onda, kada prvi bageri izađu na teren, ono što bude vidljivo građanima, projekat bi zapravo trebao biti završen za pet godina", rekao je Nikolloski.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će projekat koštati oko dvije milijarde eura, sa cijenom ispod deset miliona eura po kilometru, dok će nova ruta biti kraća od postojeće.

"Trenutna ruta od srbijanske do grčke granice je 235 kilometara, ali nova ruta će biti ispod 200 kilometara", dodao je.

Nikolloski je rekao i da je pregledano nekoliko varijanti rute i da je odabrana najbolja, dok se saradnja provodi i sa susjednim zemljama radi povezivanja željezničke mreže.

Naveo je da na grčkoj strani već postoji brza željeznica od Atine do Soluna, dok su u toku radovi na vezi od Soluna do granice sa Sjevernom Makedonijom.

U Srbiji je, prema njegovim riječima, pruga Beograd - Budimpešta u funkciji kao brza željeznica, dok se radi na segmentu Beograd - Niš i na obezbjeđivanju sredstava za dionicu Niš - Skoplje.

Nikolloski je naglasio da se paralelno razvijaju i projekti za gradski voz u Skoplju i gradsku željezničku "obilaznicu", što će pomoći u pomjeranju teretnog saobraćaja izvan urbanog centra.