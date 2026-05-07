Sjeverna Makedonija i Vijeće Evrope jačaju saradnju na putu ka EU i reformama Mucunski i generalni sekretar Berset razgovarali su o evropskim integracijama, vladavini prava i podršci reformskim procesima u Sjevernoj Makedoniji

SKOPLJE (AA) - Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timco Mucunski primio je u Skoplju generalnog sekretara Vijeća Evrope Alaina Berseta, pri čemu su razgovarali o evropskom putu zemlje, reformama i jačanju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, javlja Anadolu.



Prema izjavi Mucunskog na društvenim mrežama, na sastanku se razgovaralo o evropskom putu zemlje, procesima reformi i podršci Vijeća Evrope jačanju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

Potvrdili su posvećenost principima Evropske konvencije o ljudskim pravima i poštovanju odluka Evropskog suda za ljudska prava.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima, uključujući rat u Ukrajini i predstojeće predsjedavanje Sjeverne Makedonije Komitetom ministara Vijeća Evrope.