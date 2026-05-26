Sjeverna Makedonija i Hrvatska jačaju partnerstvo: Plenković i Mucunski razgovarali u Ohridu Fokus razgovora bio je na evropskim integracijama, regionalnoj stabilnosti i saradnji unutar NATO-a

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski rekao je da je u Ohridu ugostio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i vladinu delegaciju, ističući da potpisivanje Sporazuma o strateškom partnerstvu predstavlja važan korak u unapređenju odnosa dvije zemlje, javlja Anadolu.



Mucunski je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, poželio dobrodošlicu Plenkoviću u Ohridu, koji boravi u službenoj posjeti Sjevernoj Makedoniji zajedno s vladinom delegacijom.

Mucunski je naveo da su razgovori bili usmjereni na jačanje bilateralne saradnje, regionalne stabilnosti i evropske perspektive, kao i na kontinuiranu podršku Hrvatske procesu integracija Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju.

Dodao je da su razmijenjena mišljenja i o saradnji unutar NATO-a te o aktuelnim sigurnosnim izazovima u Evropi i šire.

Prema njegovim riječima, potpisivanje Sporazuma o strateškom partnerstvu predstavlja važan korak u daljem unapređenju odnosa između dvije zemlje.

Planirano je da se Plenković sastane sa makedonskim kolegom Hristijanom Mickoskim u Ohridu tokom službene posjete Sjevernoj Makedoniji. Premijeri će učestvovati na poslovnom forumu Sjeverne Makedonije i Hrvatske.

