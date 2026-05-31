Sjećanje na žrtve Prijedora: U Sarajevu obilježen Dan bijelih traka Kroz saradnju Grada Sarajeva, udruženja, općina i studenata, na četiri gradske lokacije odana počast stradalima iz 1992. godine

Podjelom i nošenjem bijelih traka na četiri različite lokacije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u nedjelju je obilježen Dan bijelih traka, u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine i žrtve zločina počinjenih u Prijedoru, javlja Anadolu.

Ovogodišnji program pod nazivom „Dan bijelih traka: sjećanje na žrtve u Prijedoru, učenje lekcija iz prošlosti“ realizirao je Grad Sarajevo putem Informativnog centra Sarajevo. Projekat je proveden u bliskoj saradnji s Udruženjem „Obrazovanje gradi BiH - Jovan Divjak“, a značajnu podršku pružili su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao i četiri gradske općine.

Glavni nosioci aktivnosti na terenu bili su studenti Fakulteta političkih nauka, koji su zajedno sa stipendistima i volonterima Udruženja „Obrazovanje gradi BiH - Jovan Divjak“ podsjećali prolaznike na tragične događaje iz prošlosti, ističući bijele trake kao prepoznatljivi simbol solidarnosti i trajnog sjećanja na prijedorske žrtve.

Ovom akcijom Sarajevo je još jednom poslalo poruku o važnosti njegovanja kulture sjećanja i edukacije mladih o lekcijama iz prošlosti kako se slični zločini nikada i nikome ne bi ponovili.

U Prijedoru je od 1992. do 1995. godine protjerano oko 50.000 osoba, a kroz logore Keraterm, Omarska i Trnopolje te još 54 mjesta zatočenja prošlo je oko 30.000 muškaraca, žena i djece nesrpske nacionalnosti.

U ovom gradu ubijeno 3.176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci oko 2.500 Prijedorčana, a za više od 550 žrtava još se traga.