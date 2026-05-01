Sindikati u Srbiji obilježili praznik rada uz zahtjeve za veće plate i bolji položaj radnika Predsjednik SSSS-a Zoran Mihajlović rekao je da su sindikati namjeravali predati zahtjeve vladi, ali da u trenutku dolaska „nije bilo nikoga“

Sindikati u Srbiji obilježili su Međunarodni praznik rada nizom skupova u Beogradu, uz poruke da su potrebni bolji uslovi rada, veće zarade i jačanje socijalnog dijaloga.

Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije okupili su se na Trgu Nikole Pašića, ističući da 1. maj nije samo dan odmora, već i prilika da se upozore Vlada Srbije i poslodavci da su pravedne plate, sigurni uslovi rada i dostojanstven život i dalje nedostižni za mnoge radnike.

Predsjednik SSSS-a Zoran Mihajlović rekao je da su sindikati namjeravali predati zahtjeve vladi, ali da u trenutku dolaska „nije bilo nikoga“.

„Socijalni dijalog ne živi u Srbiji“, poručio je Mihajlović, ocjenjujući da se problemi gomilaju, uključujući rast cijena i neizvjesnost oko energenata i minimalne plate.

Dodao je da, uprkos nominalnom rastu plata, kupovna moć opada. „Zarađujemo sve više, ali sve manje možemo da kupimo“, rekao je.

Na skupu je pročitan prvomajski proglas SSSS-a, u kojem se navodi da je ovaj praznik prilika za preispitivanje dostignutih radničkih prava i suočavanje s izazovima koje donose nove tehnologije i umjetna inteligencija.

Sindikati su pozvali Vladu Srbije i Uniju poslodavaca Srbije na nastavak dijaloga i pregovora radi poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih.

Okupljeni su nosili sindikalne zastave i transparente, nakon čega su krenuli prema Trgu Slavija, gdje su položili cvijeće na bistu Dimitrija Tucovića.

Skup povodom 1. maja na Slaviji organizovali su i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, dok su predstavnici drugih sindikalnih organizacija održali odvojena okupljanja u centru grada.

Članovi Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata okupili su se u Knez Mihailovoj ulici, tražeći izmjene Zakona o radu i veću zaštitu radnika, dok su predstavnici Udruženi sindikati Srbije Sloga položili vijenac na spomenik Tucoviću.