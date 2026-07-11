Pakistanski premijer u poruci pročitanoj na komemoraciji u Potočarima odao počast ubijenim bošnjačkim dječacima i muškarcima u genocidu 1995, majkama Srebrenice i poručio da njegova zemlja stoji uz BiH

Shehbaz Sharif: Genocid u Srebrenici nije bio zločin protiv jednog naroda nego zločin protiv čovječanstva Pakistanski premijer u poruci pročitanoj na komemoraciji u Potočarima odao počast ubijenim bošnjačkim dječacima i muškarcima u genocidu 1995, majkama Srebrenice i poručio da njegova zemlja stoji uz BiH

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif u videoporuci povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazio je duboku tugu i nepokolebljivu solidanrnot s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, javlja Anadolu.

U pismu predsjedavajućem Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću, pročitanom danas na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Potočarima, poručio je da 11. jula "odajemo počast sjećanju na 8.000 dječaka i muškaraca ubijenih u Srebrenici", te dodao: "To nije bio zločin protiv jednog naroda, nego zločin protiv čovječanstva."

Pakistanski premijer poručio je da njegova zemlja odaje počast majkama Srebrenice "čija bol se prenosi kroz generacije", dodavši kako je Pakistan stajao uz BiH u najtežim trenucima, pa sve do danas.

Njegovi vojnici u mirovnoj misiji među prvima su pomogli izbjeglom stanovništvu Srebrenice 1995. Pakistan je podržao Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u UN-u, napomenuo je Sharif.

Uputio je poruku da će Pakistan "nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivnosti bilo u Srebrenici, Gazi, Palestini, Jamuu i Kašmiru" i svuda u svijetu.

Na kraju obraćanja iskazao je "nepokolebljivu podršku istini i pravdi i temeljnom pravu ljudi da žive u miru".