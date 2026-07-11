Shehbaz Sharif: Genocid u Srebrenici nije bio zločin protiv jednog naroda nego zločin protiv čovječanstva

Senita Sehercehajic
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Premijer Pakistana Shehbaz Sharif u videoporuci povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazio je duboku tugu i nepokolebljivu solidanrnot s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, javlja Anadolu.
U pismu predsjedavajućem Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću, pročitanom danas na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Potočarima, poručio je da 11. jula "odajemo počast sjećanju na 8.000 dječaka i muškaraca ubijenih u Srebrenici", te dodao: "To nije bio zločin protiv jednog naroda, nego zločin protiv čovječanstva."
Pakistanski premijer poručio je da njegova zemlja odaje počast majkama Srebrenice "čija bol se prenosi kroz generacije", dodavši kako je Pakistan stajao uz BiH u najtežim trenucima, pa sve do danas.
Njegovi vojnici u mirovnoj misiji među prvima su pomogli izbjeglom stanovništvu Srebrenice 1995. Pakistan je podržao Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u UN-u, napomenuo je Sharif.
Uputio je poruku da će Pakistan "nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivnosti bilo u Srebrenici, Gazi, Palestini, Jamuu i Kašmiru" i svuda u svijetu.
Na kraju obraćanja iskazao je "nepokolebljivu podršku istini i pravdi i temeljnom pravu ljudi da žive u miru".