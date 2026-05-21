Sedmica turske kuhinje u Beogradu: Promovisana bogata gastronomska tradicija
U organizaciji Ambasade Turske u Beogradu, uz prisustvo brojnih gostiju, promovisana je bogata gastronomska tradicija u okviru globalne manifestacije Sedmica turske kuhinje
Elvır Hodzıc
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Beograd
U Beogradu je obilježeno peto izdanje manifestacije Sedmica turske kuhinje, u organizaciji Ambasade Republike Turske, gdje je više od 100 gostiju imalo priliku da kuša pet tradicionalnih jela turske gastronomije, koje je napravio kuhar iz Turske, javlja Anadolu.
Domaćin događaja bio je turski ambasador Ilhan Saygili, a među prisutnima su bili brojni zvanice, uključujući i ministra bez portfelja zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije Usamu Zukorlića.
Ambasador Saygili istakao je da je ova manifestacija pokrenuta na inicijativu prve dame Turske Emine Erdogan, nakon objavljivanja knjige "Turska kuhinja", s ciljem predstavljanja bogatstva turske gastronomije širom svijeta, posebno u regionima sa sličnim kulinarskim naslijeđem.
"Danas održavamo peto izdanje Sedmice turske kuhinje. Ideja za ovakvu manifestaciju rodila se s knjigom i inicijativom prve dame Turske Emine Erdogan. Na ovaj način u ambasadama i diplomatskim predstavništvima pokušavamo svijetu predstaviti tursku kuhinju", rekao je Saygili.
On je dodao da su Balkan i Turska povezani sličnim gastronomskim tradicijama koje potiču iz zajedničke historije.
Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske za 2026. godinu odredilo je temu "Naslijeđe za stolom", kojom se turska kuhinja predstavlja kao živa kulturna baština oblikovana kroz vijekove migracija, tradicija i zajedničkog života.
Organizatori poručuju da sto predstavlja najstariji jezik zajedništva te da hrana ne povezuje samo ukuse, već i ljude kroz vrijeme i zajedničko naslijeđe.
