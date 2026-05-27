Savjetnik predsjednika Srbije i šef SNS-a: Nema izbora tokom ljeta Miloš Vučević kaže da je Srbija izložena djelovanju organizovanih kriminalnih grupa, za koje smatra da djeluju i s ciljem političke destabilizacije

Predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević izjavio je u srijedu da u Srbiji neće biti izbora tokom ljeta, jer su državne institucije procijenile da postoje važnija pitanja koja zahtijevaju rješavanje.

Vučević je rekao da su predsjednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije zauzeli stav da izbori u ovom trenutku nisu prioritet, te kritikovao političke aktere koji insistiraju na njihovom održavanju, a ne učestvuju u institucionalnom dijalogu, prenio je Tanjug.

Naglasio je da je važno da svi učesnici izbornog procesa unaprijed prihvate izborne rezultate, dodajući da će njegova stranka prihvatiti ishod izbora bez obzira na rezultat.

Govoreći o političkoj sceni, Vučević je naveo da SNS još nije odlučivao o kandidatu za naredne predsjedničke izbore, ali da će ime biti poznato na vrijeme.

Osvrnuo se i na skup održan 23. maja na beogradskom trgu Slavija, ocijenivši da je prisustvovao značajan broj građana, ali manji nego što tvrde pojedini mediji i organizatori.



Govoreći o sigurnosnoj situaciji, naveo je da je Srbija izložena djelovanju organizovanih kriminalnih grupa, za koje smatra da djeluju i s ciljem političke destabilizacije.

„Srbija je, uprkos tome, prema svim parametrima jedna od najsigurnijih država u Evropi“, rekao je Vučević.

Predsjednik Srbije Vučić ranije je izjavio da bi izbori mogli biti održani prije 28. juna ili do kraja 2026. godine.