Sarajevska verzija kultnih "Mućki": Sve je počelo iz minusa i garaže braće Fatić

Kada bi se legendarna britanska serija "Mućke" preselila iz londonskog Peckhama u Bosnu i Hercegovinu, glavne uloge lako bi mogli igrati braća Tarik i Mirnes Fatić iz Hadžića kod Sarajeva.

Vlasnici jedne radnje u Hadžićima kod Sarajeva kažu da se njihova životna i poslovna priča gotovo u potpunosti poklapa sa avanturama Del Boya i Rodneyja Trottera — od početaka "iz minusa", preko preprodaje razne robe, do stalne borbe da uspiju vlastitim radom i snalažljivošću.

Dakle, njihova priča se poistovjećuje sa pričom o dva brata iz radničke klase, čiji je san obogatiti se baveći se sitnom trgovinom i raznim "poslovima".

Ispred njihove radnje parkiran je i automobil nalik legendarnom "Reliant Regalu" iz serije "Mućke" (Only Fools and Horses), koji dodatno privlači pažnju prolaznika i mušterija.

"Kupili smo ga jer se naša priča poistovjećuje sa pričom braće iz serije 'Mućke'. Dugo smo ga tražili, oko pet, šest godina. I prošle godine smo uspjeli da ga pronađemo preko prijatelja", rekao je Mirnes Fatić za agenciju Anadolu.

Automobil su uvezli iz Manchestera prošle godine i za njega, zajedno s prevozom i troškovima, izdvojili oko 65.000 KM (33.250 eura). Urađeno je par ovakvih automobila u Velikoj Britaniji.

- Upornost i humor se isplate -

Automobil je zanimljiv zbog serije "Mućke" jer ne postoji neko ko nije gledao serije s ovih prostora. Kako kažu braća Fatić, kada se pojave u gradu, velika je atrakcija, ljudi ga snimaju, slikaju...

"Nije originalni koji je bio u seriji ali to je taj tip i model. Star je više od 40 godina, registrovan je kao oldtimer", rekao je Fatić, dodajući da vozilo danas vrijedi oko 100.000 KM (51.150 eura).

Braća tvrde da su i njihovi poslovni počeci bili gotovo identični onima iz popularne serije.

"Tako smo i mi počeli, ni iz čega, iz minusa. Kupovali smo neke stvari, preprodavali ih. Dosta je sličnih situacija. I sve je to bilo sa nekom dozom humora", rekao je Mirnes za AA.

Uz osmijeh dodaje da, poput Del Boya i Rodneyja, i dalje često govore da će "sljedeće godine biti milioneri".

Porodični posao pokrenuli su 2015. godine sa svega tri mašine koje su prevezli iz Lukavca u Hadžiće.

"Ja podigao limit od 600 KM (oko 306 eura) sa svoje kartice. Tako smo krenuli i to još uvijek traje", rekao je Fatić.

Biznis su započeli u garaži porodične kuće, a danas imaju veliku radnju u Binježevu kod Hadžića.

- Rad "dan i noć" -

Tarik Fatić kaže da je početak bio izuzetno težak, ali da nikada nisu odustali.

"Kad se odlučite da budete privatnik, tad ste se odlučili da radite 24 sata, bez slobodnog dana, godišnjeg, to će doći tek poslije. Ali, sigurno da se u prve dvije, tri, četiri godine radi dan i noć. Nema da se radi samo osam sati dnevno", rekao je.

Dodaje da je njihova svakodnevica gotovo preslikana iz serije "Mućke".

"Priča braće iz 'Mućki' je skoro pa identična našoj. Sve je neka borba, traži se neka roba, neki sat da nešto uspijemo", rekao je Tarik Fatić za AA.

Iako priznaju da je bilo trenutaka kada su željeli odustati zbog brojnih troškova i pritisaka sistema, braća iz Hadžića danas svoju priču vide kao dokaz da se upornost i humor ipak mogu isplatiti.