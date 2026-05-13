Sarajevo: Otvoren novoizgrađeni zatvor na Igmanu vrijedan 21 milion KM

Na Igmanu, u blizini bosanskohercegovačke prijestolnice, u srijedu je svečano otvoren novoizgrađeni zatvorski kompleks Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) poluotvorenog tipa Sarajevo, projekt vrijedan blizu 21 milion konvertibilnih maraka, na svečanosti otvorenja kompleksa istaknuto je kako novi objekat značajno unapređuje kapacitete pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Otvaranjem Objekta C pritvorske jedinice, servisne zgrade i zgrade Uprave, cjelokupan zavodski kompleks u Blažuju stavljen je u punu funkciju. Novi objekti prostiru se na 4.500 kvadratnih metara, a karakteriše ih visoka energetska efikasnost i najsavremeniji sigurnosni sistemi kontrole pristupa i vatrodojave.

Svečanosti otvorenja prisustvovali su federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, predstavnici Delegacije Evropske unije, te brojne zvanice iz političkog, pravosudnog i sigurnosnog sektora.

Direktor KPZ-a Sarajevo, Munib Isaković, naglasio je da je projekt započet 2021. godine, a da je početkom 2026. dobivena upotrebna dozvola.

"Danas stavljamo u upotrebu preostali dio Objekta C kapaciteta 150 osoba, servisnu zgradu, internu saobraćajnicu i javnu rasvjetu. Ukupno je utrošeno 20.964.053 KM. Realizacijom ovog projekta šaljemo poruku generalne prevencije u borbi protiv svih oblika kriminala, osiguravajući human tretman pritvorenika i siguran prostor za rad zaposlenih", izjavio je Isaković.

Izgradnja kompleksa finansirana je zajedničkim sredstvima domaćih institucija i međunarodnih partnera. Vlada Federacije BiH izdvojila je 11.811.053 KM putem budžeta KPZ-a Sarajevo, dok je Evropska unija osigurala je 9.153.000 KM kroz IPA fondove, što je usmjereno na izgradnju objekata, projektovanje, nadzor i digitalizaciju.

Magdalena Mueller-Uri, šfica Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH, istakla je da ovaj objekt predstavlja prekretnicu za vladavinu prava.

"Ovaj objekt će direktno jačati kapacitete pravosudnog sistema. Siguran pritvor je ključni preduslov za efikasno procesuiranje teškog kriminala, korupcije i terorizma. Podrška EU-a obuhvatila je i izgradnju operativnog modela usklađenog sa našim standardima, moderan sistem nadzora, te specijalizovana vozila", poručila je Mueller-Uri, dodavši da evropski put BiH nije moguć bez snažnog i dobro opremljenog sistema vladavine prava.

Ovom investicijom osigurani su infrastrukturni i tehnički uslovi za efikasno provođenje krivičnih sankcija, čime se direktno doprinosi ukupnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini.