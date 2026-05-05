Sarajevo obilježilo Dan sjećanja na ubijenu djecu: 1.601 ugašen život tokom opsade grada Polaganjem cvijeća i prigodnim programom odata počast djeci ubijenoj u najdužoj opsadi u modernoj historiji, uz poruke da odgovorni za zločine još nisu kažnjeni

U Sarajevu je prigodnim programom i polaganjem cvijeća odata počast djeci ubijenoj tokom opsade grada, uz poruke zvaničnika da se mora nastaviti potraga za odgovornima i čuvati sjećanje na najmlađe žrtve rata, javlja Anadolu.

U Sarajevu je obilježen 5. maj, Dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva 1992–1995, polaganjem cvijeća na Spomen-obilježje ubijenoj djeci glavnog grada Bosne i Hercegovine i prigodnim programom.

Prema podacima Udruženja roditelja ubijene djece, tokom opsade Sarajeva, koja se smatra najdužom opsadom u historiji modernog ratovanja, ubijeno je 1.601 dijete.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk poručio je da su to životi koji su mogli oblikovati današnje društvo.

"To su djeca koja bi nakon 30 godina od rata danas bili očevi, majke. Dizali bi privredu BiH i bili bi okosnica rasta glavnog grada. Njihove živote ugasio je agresor s brda", rekao je.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić naglasio je da je obaveza institucija da se nastavi rad na procesuiranju odgovornih.

"Danas je Dan žalosti u Kantonu Sarajevo. Svake godine imamo obavezu da se sjetimo 1.601 nevino stradalog djeteta u Sarajevu. Ono što je važno naglasiti jeste da ćemo učiniti apsolutno sve da nađemo odgovorne za nevino stradalu našu djecu. Trebali su biti među nama, ali nažalost nisu", poručio je Avdić.

Vlada Kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj - Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva - Danom žalosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na današnji dan zastave su spuštene na pola koplja na zgradama institucija Kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima. Nisu uspjeli sići i zauzeti grad samo zahvaljujući ogromnoj volji, želji i naporima branilaca, mahom građana koji su se odazvali pozivu za odbranu, te u početku skoro goloruki, u patikama i farmericama, s minimalno naoružanja, stali na branike grada.

Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14 hiljada ih je ranjeno.

Najviše su ubijana tokom bezbrižne igre što dovoljno govori kakve su bile namjere agresora. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva, za sada niko nije odgovarao.