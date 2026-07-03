Prije trideset i jednu godinu, više od 8.000 muškaraca i dječaka, Bošnjaka, ubijeno je, a više od 30.000 bošnjačkih žena, djece i starijih osoba prisilno je premješteno u jednoj od najmračnijih epizoda novije istorije Evrope, poručio je Khan.

Sadiq Khan prvi gradonačelnik Londona koji je posjetio Memorijalni centar Srebrenica Prije trideset i jednu godinu, više od 8.000 muškaraca i dječaka, Bošnjaka, ubijeno je, a više od 30.000 bošnjačkih žena, djece i starijih osoba prisilno je premješteno u jednoj od najmračnijih epizoda novije istorije Evrope, poručio je Khan.

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan postao je prvi gradonačelnik jednog globalnog grada koji je posjetio Memorijalni centar Srebrenica u Bosni i Hercegovini kako bi odao počast u ime građana Londona, uoči 11. jula, godišnjice genocida u Srebrenici, javlja Anadolu.

Gradonačelnik se sastao sa Emirom Suljagićem, direktorom Memorijalnog centra i preživjelom žrtvom genocida, te azgovarao s porodicama žrtava genocida, Majkama Srebrenice, kojima je prenio svoje saučešće, saopćeno je iz Ureda za medije gradonačelnika Londona.

U julu 1995. godine ubijeno je više od 8.000 muškaraca i dječaka, Bošnjaka, a više od 30.000 bošnjačkih žena, djece i starijih osoba prisilno je premješteno iz te regije. Ovo je bio najveći genocid na tlu Evrope od Holokausta.

Sadiq je u petak postao prvi gradonačelnik Londona koji je ikada posjetio Memorijalni centar Srebrenica, te najviši politički zvaničnik iz Velike Britanije koji je došao u posjetu u posljednjih više od 10 godina.

"Čast je, ali i nevjerovatno potresno, biti ovdje u Bosni i Hercegovini uoči godišnjice genocida u Srebrenici. Prije trideset i jednu godinu, više od 8.000 muškaraca i dječaka, Bošnjaka, ubijeno je, a više od 30.000 bošnjačkih žena, djece i starijih osoba prisilno je premješteno u jednoj od najmračnijih epizoda novije istorije Evrope. Bio je to šokantan i užasan trenutak i ovdje sam u ime građana Londona da odam počast. Kako globalne tenzije nastavljaju eskalirati, a podjele u našem društvu rasti, nikada nije bilo važnije naučiti lekcije iz istorije i zapamtiti da imamo više toga zajedničkog nego onoga što nas dijeli", poručio je Khan.

Suljagić istakao je kako Srebrenica nije ni simbol ni metafora, Srebrenica je mjesto gdje je počinjen genocid, i to je činjenica koja se ne može promijeniti političkim kampanjama, propagandom ili poricanjem.

"Memorijalni centar postoji kako bi sačuvao istinu, imena žrtava i dokaze o zločinu, upravo zato što znamo da zaborav nikada nije slučajan. U vremenu kada se istorijski revizionizam sve otvorenije koristi kao političko oruđe, posjeta gradonačelnika Londona, sir Sadiqa Khana, predstavlja jasnu potvrdu da činjenice ostaju jače od pokušaja da se one poreknu. Ovdje ne branimo samo sjećanje na žrtve; branimo pravo budućih generacija da uče istoriju zasnovanu na činjenicama, a ne na lažima“, zaključio je Suljagić.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini, gradonačelnik Londona se sastao i s predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, gradonačelnikom Sarajeva Samirom Avdićem i premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom, kako bi razgovarali o važnosti sjećanja i izazovima s kojima se obje zemlje suočavaju.

