Rutte u Podgorici: NATO će se suprotstaviti pokušajima destabilizacije Zapadnog Balkana Odlučni smo da probleme prošlosti ostavimo u prošlosti i suzbijemo svaku malignu aktivnost na teritoriji Alijanse, poručio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom posjete Crnoj Gori

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u utorak u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju poremetiti napredak i destabilizovati Zapadni Balkan, ali da je Alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi u prošlosti, javlja Anadolu.

"Prozvat ćemo i suprotstaviti se bilo kakvim malignim aktivnostima na teritoriji NATO-a", naglasio je Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem.

Tokom sastanka, Rutte je istakao značaj Crne Gore kao "izvoznika sigurnosti" i cijenjenog člana transatlantske porodice, naglasivši da država uz sebe ima 31 saveznika koji garantuju njenu sigurnost.

"Dajete (Crna Gora) doprinos i KFOR-u, NATO-ovoj mirovnoj misiji na Kosovu. Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Zapadnog Balkana, regije od velikog i strateškog značaja za NATO", naveo je on.

Rutte je upozorio da se sigurnost ne može uzimati zdravo za gotovo te da postoje akteri koji pokušavaju vratiti Zapadni Balkan unazad.

"Oni žele poremetiti napredak i destabilizirati regiju. NATO je posvećen tome da problemi iz prošlosti ostanu čvrsto u prošlosti. Ukazat ćemo i suprotstaviti se svim zlonamjernim aktivnostima na teritoriji NATO-a", poručio je.

"Rusija nastavlja voditi agresorski rat protiv Ukrajine. Kina postaje sve odlučnija, a naše južno susjedstvo je nestabilno", rekao je generalni sekretar NATO-a.

Pozvao je saveznike da više ulažu u odbranu, povećaju vojnu proizvodnju i dodatno ojačaju podršku Ukrajini.

"Pozdravljam činjenicu da Crna Gora već ulaže više od dva posto BDP-a u odbranu i računam da ćete zadržati taj zamah", istakao je Rutte.



Odgovarajući na pitanje novinara o budućnosti NATO-a u okolnostima u kojima američki predsjednik Donald Trump dovodi u pitanje nivo američkog angažmana u Alijansi i izražava nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, nedovoljnih izdvajanja drugih članica za kolektivnu sigurnost, Rutte je rekao da ostaje "izuzetno optimističan".

"Evropljani su čuli američkog predsjednika i odgovaraju na njegove zahtjeve", kazao je Rutte, navodeći kao primjer angažman evropskih saveznika u vezi sa situacijom oko Hormuškog moreuza.

Dodao je da Francuska i Velika Britanija predvode inicijativu u kojoj učestvuje 40 država te da se trenutno radi na raspoređivanju ključnih kapaciteta u blizini kriznog područja.

Govoreći o dugoročnoj budućnosti NATO-a, Rutte je ocijenio da je Alijansa danas "izuzetno snažna", ističući da su sve članice dostigle ili premašile izdvajanja od dva posto BDP-a za odbranu.

Rutte je naveo da će predstojeći samit u Ankari biti fokusiran na jačanje Ukrajine i razvoj ključnih vojnih kapaciteta, kao i na jačanje odbrambene industrije u Evropi i SAD-u.

"Naša odbrambena industrijska baza je dobra, ali ne proizvodi dovoljno, ni u SAD-u ni u Evropi. To je zajednički problem s kojim se suočavamo i na kojem moramo raditi zajedno s odbrambenom industrijom s obje strane Atlantika", zaključio je Rutte.