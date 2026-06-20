Trenutno je u Evropi aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se njihova znatno šira primjena, piše Poslovni dnevnik

Robot-zidar uskoro stiže u Hrvatsku, može zamijeniti do šest radnika Trenutno je u Evropi aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se njihova znatno šira primjena, piše Poslovni dnevnik

Robot-zidar sposoban da zamijeni pet do šest majstora uskoro će biti uveden u građevinsku industriju u Hrvatskoj, kao odgovor na nedostatak radne snage i potrebu za većom efikasnošću.

Riječ je o mašini WLTR austrijske kompanije Wienerberger, koja je otporna na loše vremenske uslove i može zidati do 10 kvadratnih metara na sat, do visine od 3,5 metara bez upotrebe građevinske skele.

Robot se koristi nakon postavljanja prvog reda cigli, koji i dalje izvodi iskusni zidar, dok WLTR potom uz pomoć senzora provjerava položaj svake cigle i po potrebi ispravlja odstupanja, postižući visoku preciznost.

Za rad robota potreban je priključak na električnu mrežu od 400 volti, jedan obučeni operater i jedan pomoćni radnik.

„Robotizovano zidanje nije zamjena za znanje i iskustvo ljudi, nego odgovor na stvarne izazove građevinske industrije. WLTR preuzima fizički najteži dio posla, ali iza njega i dalje stoje stručni ljudi“, izjavio je Amel Emkić iz grupacije Wienerberger.

Prva robotizovana gradnja u regionu već je realizovana u slovenačkoj Cerknici, dok su širom Evrope WLTR roboti učestvovali u više od 40 komercijalnih projekata, uključujući stambene objekte u Češkoj, vrtić u Poljskoj, industrijska skladišta u Austriji i Mađarskoj te porodične kuće u Engleskoj, prenosi portal Poslovni dnevnik.

Trenutno je u Evropi aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se njihova znatno šira primjena.