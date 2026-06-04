Roaming kao kod kuće: Evropsko vijeće odobrilo početak pregovora o ukidanju roaminga za Zapadni Balkan

Kemal Zorlak
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Evropsko vijeće odobrilo u četvrtak otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom („ZB6“) s ciljem proširenja područja EU „Roam Like at Home“ (RLAH – Roaming kao kod kuće) na ove partnere, javlja ANadolu.
Područje RLAH omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez plaćanja dodatnih naknada za roaming, pod istim uslovima kao i kod kuće. Ono trenutno pokriva EU, zemlje Evropskog ekonomskog prostora – Island, Lihtenštajn i Norvešku – kao i Moldaviju i Ukrajinu.
Nakon današnje odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera iz „ZB6“. Ovi sporazumi će biti usidreni u postojeće Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji podržavaju stabilnost regije, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji.
Sektorski sporazumi će uspostaviti institucionalni okvir neophodan za njihovu implementaciju i upravljanje.
Prije pridruživanja RLAH području, svaki partner iz „ZB6“ morat će se u potpunosti uskladiti s pravnom stečevinom EU o roamingu i implementirati je. Komisija će procijeniti usklađenost i, u slučaju pozitivnog ishoda, potvrditi da su ispunjeni svi neophodni uslovi.
Nakon pozitivne procjene, zajedničko tijelo uspostavljeno u okviru svakog od relevantnih sporazuma moći će donijeti odluku o recipročnom otvaranju tržišta roaminga EU i partnera sa Zapadnog Balkana, omogućavajući građanima i preduzećima da koriste usluge roaminga bez dodatnih naknada.