Područje RLAH omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja bez plaćanja dodatnih naknada za roaming i trenutno pokriva EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku te Moldaviju i Ukrajinu

Roaming kao kod kuće: Evropsko vijeće odobrilo početak pregovora o ukidanju roaminga za Zapadni Balkan Područje RLAH omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja bez plaćanja dodatnih naknada za roaming i trenutno pokriva EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku te Moldaviju i Ukrajinu

Evropsko vijeće odobrilo u četvrtak otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom („ZB6“) s ciljem proširenja područja EU „Roam Like at Home“ (RLAH – Roaming kao kod kuće) na ove partnere, javlja ANadolu.



Područje RLAH omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez plaćanja dodatnih naknada za roaming, pod istim uslovima kao i kod kuće. Ono trenutno pokriva EU, zemlje Evropskog ekonomskog prostora – Island, Lihtenštajn i Norvešku – kao i Moldaviju i Ukrajinu.

Nakon današnje odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera iz „ZB6“. Ovi sporazumi će biti usidreni u postojeće Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji podržavaju stabilnost regije, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji.

Sektorski sporazumi će uspostaviti institucionalni okvir neophodan za njihovu implementaciju i upravljanje.

Prije pridruživanja RLAH području, svaki partner iz „ZB6“ morat će se u potpunosti uskladiti s pravnom stečevinom EU o roamingu i implementirati je. Komisija će procijeniti usklađenost i, u slučaju pozitivnog ishoda, potvrditi da su ispunjeni svi neophodni uslovi.

Nakon pozitivne procjene, zajedničko tijelo uspostavljeno u okviru svakog od relevantnih sporazuma moći će donijeti odluku o recipročnom otvaranju tržišta roaminga EU i partnera sa Zapadnog Balkana, omogućavajući građanima i preduzećima da koriste usluge roaminga bez dodatnih naknada.