Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla trajno je zabranio ulazak i tranzit kroz Kosovo Snežani Paunović nakon izjave da bi, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića 1998, "etnički očistila Kosovo"

Rođena u Peći: Kosovo proglasilo srbijansku ministricu Snežanu Paunović personom non grata Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla trajno je zabranio ulazak i tranzit kroz Kosovo Snežani Paunović nakon izjave da bi, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića 1998, "etnički očistila Kosovo"

Snežana Paunović, ministrica javne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije koja je rođena na Kosovu, proglašena je personom non grata, nepoželjnom, sa trajnom zabranom ulaska ili tranzita kroz Republiku Kosovo, potvrdio je vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Xhelal Svecla, javlja Anadolu.

"Kao ministar unutrašnjih poslova Republike Kosovo, danas sam donio odluku kojom je Snežana Paunović proglašena personom non grata, nepoželjnom, sa trajnom zabranom ulaska ili tranzita kroz Republiku Kosovo", objavio je na društvenoj mreži Facebook u utorak reagujući na izjavu Paunović "da je 1998. godine bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički bi očistila Kosovo".

"Da sam 1998. godine bila na Miloševićevom mjestu, etnički bih očistila Kosovo. I to je najteža kvalifikacija koju sam ikada izgovorila. Ne na način na koji oni žele da nas likvidiraju, nego tako da se ne osjećaju dijelom Srbije i da odu u svoju matičnu zemlju", rekla je Paunović, koja je rođena u Peći, na Kosovu.

"Snežana Paunović, ministrica javne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije, ponovo je potvrdila ono od čega Srbija nikada nije odustala, projekat etničkog čišćenja Albanaca. U naše doba to je pokušao njen bivši šef Slobodan Milošević, poznat i kao 'kasapin Balkana'", kazao je Svecla.

Istakao je da ovaj jezik i ova iskrivljena težnja nisu ništa novo.

"To je nastavak državne politike koja je već više decenija proizvodila nasilje, kriminal i pokušaje iskorijenjivanja Albanaca sa njihovih zemalja. Takva kontinuirana mržnja, izražena prijetećim tonom prema ustavnom poretku i suverenitetu naše Republike od strane dotičnog ministra, je neprihvatljiva i mora biti oštro kažnjena od strane demokratskih država i društava koja štite mir, ljudska prava i ne tolerišu retoriku i ponašanje ona podstiče mržnju i ponavljanje kriminalnih politika prošlosti."

Poručio je da "era kada su Albanci bili ugnjetavani, masakrirani i etnički očišćeni je završena jednom za svagda".

"Republika Kosovo je suverena i demokratska država, sa snažnim institucijama koje štite ustavni poredak, teritorijalni integritet i bezbjednost svakog građanina. Danas postoje zakon i red, postoji pravda koja i dalje zahtijeva odgovornost za zločine počinjene tokom rata, a postoje institucije koje neće dozvoliti upad u suverenitet naše zemlje. Svaki pokušaj oživljavanja ideologija etničkog čišćenja ili ugrožavanja Republike Kosovo suočit će se sa odlučnim, pravnim i institucionalnim odgovorom."

Glasnogovornica Evropske komisije Anitta Hipper rekla je da EU neće direktno komentarisati pojedinačne izjave, ali je ponovila stav bloka: "U Evropi nema mjesta za retoriku koja opravdava i zagovara etničko čišćenje."

Rekla je da su takve izjave "suprotne vrijednostima ljudskog dostojanstva, pomirenja, odgovornosti i dobrosusjedskih odnosa na kojima je EU zasnovan."

Hipper je rekla da su te izjave u suprotnosti s obavezama Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa s Kosovom, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije.

"Očekujemo da se svi lideri ponašaju odgovorno i suzdrže od bilo kakve zapaljive retorike, te da doprinesu okruženju povjerenja i regionalne stabilnosti", rekla je.