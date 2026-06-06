Reisul-ulema Husein ef. Kavazović poručio je u Tonderu da sjećanje na genocid u Srebrenici mora biti trajno ugrađeno u obrazovanje, zakone i institucije, upozorivši da negiranje zločina predstavlja prijetnju miru i stabilnosti

Reisul-ulema na obilježavanju godišnjice genocida u Danskoj: Srebrenica pripada kolektivnoj svijesti čovječanstva Reisul-ulema Husein ef. Kavazović poručio je u Tonderu da sjećanje na genocid u Srebrenici mora biti trajno ugrađeno u obrazovanje, zakone i institucije, upozorivši da negiranje zločina predstavlja prijetnju miru i stabilnosti

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović poručio je u subotu danskom gradu Tonderu da genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na historijsku fusnotu, već trajna opomena i lekcija budućim generacijama.

Govoreći na centralnoj manifestaciji obilježavanja godišnjice genocida i otvaranja spomenika „Cvijet Srebrenice“, Kavazović je upozorio da negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti, naglasivši da je očuvanje istine odgovornost cijele međunarodne zajednice.

Istakao je da sjećanje na genocid mora biti ugrađeno u obrazovne sisteme, zakone i institucije kako bi se spriječilo njegovo relativiziranje i ponavljanje zločina.

Podsjetio je da je u julu 1995. godine ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, te naglasio da taj zločin, pravosnažno presuđen kao genocid, pripada kolektivnoj svijesti čovječanstva.

Kavazović je zahvalio državama koje su podržale Rezoluciju o genocidu u Srebrenici usvojenu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, posebno ističući podršku Kraljevine Danske.

Poručio je da suočavanje s istinom mora biti trajna obaveza društava, upozorivši da svako poricanje genocida predstavlja prijetnju pravdi i stabilnosti.



Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.