Građani s pravom glasa izvan teritorije Kosova mogu glasati na dva načina, putem pošte i u diplomatskim predstavništvima Kosova u inostranstvu

Registracija birača izvan Kosova za parlamentarne izbore od 6. do 17. maja Građani s pravom glasa izvan teritorije Kosova mogu glasati na dva načina, putem pošte i u diplomatskim predstavništvima Kosova u inostranstvu

Građani koji žele glasati izvan Kosovo na vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna 2026. mogu podnijeti zahtjev za registraciju u periodu od 6. do 17. maja 2026. godine, javlja Anadolu.



Građani s pravom glasa izvan teritorije Kosova mogu glasati na dva načina, putem pošte i u diplomatskim predstavništvima Kosova u inostranstvu.

Glasanje putem pošte bit će otvoreno 12 uzastopnih dana, od 25. maja do 6. juna. U međuvremenu, glasanje u diplomatskim predstavništvima odvija se dan prije izbora na Kosovu, 6. juna, od sedam do 19 sati.

Na parlamentarnim izborima u decembru 2026. godine bilo je više od 70.000 zahtjeva za registraciju birača izvan Kosova.

Danas na Kosovu počinje period koji biračima nudi mogućnost promjene biračkog centra unutar općine u kojoj žive.