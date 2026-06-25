Albanski premijer Edi Rama poručio da se obnova Ukrajine ne smije odgađati do kraja rata te da je povezana s evropskom integracijom Balkana i jačanjem stabilnosti Evrope

Rama: Ukrajina mora osigurati mir s istom odlučnošću kojom brani svoju slobodu Albanski premijer Edi Rama poručio da se obnova Ukrajine ne smije odgađati do kraja rata te da je povezana s evropskom integracijom Balkana i jačanjem stabilnosti Evrope

Albanski premijer Edi Rama, na Konferenciji o obnovi Ukrajine, izjavio je da proces obnove ne bi trebao čekati kraj rata, javlja Anadolu.

Rama je u govoru rekao da ako obnova počne tek nakon što se sukob u Ukrajini završi, onda će biti prekasno za djelovanje.

"Vjerujem da je koncept ovog sastanka vrlo jednostavan: ako obnova čeka dok se ne ispali posljednji metak, onda će već biti prekasno i upravo zato smo danas ovdje", kazao je.



U međuvremenu, Rama je naglasio, Ukrajina se obnavlja dok se istovremeno brani.



"To je veliko značenje ove konferencije. Albanija je ovdje s vrlo jednostavnim uvjerenjem: Ukrajina mora osigurati mir s istom odlučnošću kojom brani svoju slobodu", rekao je.

Obnovu Ukrajine i evropsku integraciju Balkana smatra procesima koji se međusobno pojačavaju.



Prema Raminim riječima, ovi procesi su direktno povezani s izgradnjom stabilnije Evrope i smanjenjem njenih strateških ranjivosti.

"Naravno, rekonstrukcija nije milostinja, već strategija. Ne radi se samo o popravljanju onoga što je uništeno, već o izgradnji demokratske, evropske, moderne i stabilne Ukrajine, pokazujući da je cijela Evropa sposobna to učiniti. Ukrajina obnavlja hrabrost Evrope. Evropa mora pomoći u obnovi budućnosti Ukrajine", rekao je Rama.

Konferencija o obnovi Ukrajine održava se u Gdanjsku, u Poljskoj, uz učešće političkih lidera, međunarodnih finansijskih institucija i predstavnika poslovnog i civilnog društva.