Putnica u Crnoj Gori tvrdi da je diskriminsana zbog hidžaba, zvaničnici upozorili na islamofobiju Politički predstavnici i javnost traže reakciju nadležnih institucija, navode da su ovakvi postupci nedopustivi u državi koja njeguje multietničke i građanske vrijednosti

Putnica u Crnoj Gori iznijela je tvrdnje o diskriminaciji tokom vožnje autobusom, nakon što joj, kako tvrdi, nije bilo dozvoljeno da sjedne na mjesto u prednjem dijelu vozila zbog nošenja marame, prenose crnogorski mediji u nedjelju.

Marsela Sukić navela je na društvenim mrežama da joj je vozač autobusa rekao da ne može sjediti iza njega uz obrazloženje da „ne može da je gleda iza sebe“, te da joj je naloženo da ode na kraj autobusa.

Njena objava izazvala je brojne reakcije javnosti, a pojedini korisnici društvenih mreža zatražili su pojašnjenje i eventualnu reakciju nadležnih institucija.

Iz Bošnjačke stranke u Crnoj Gori najoštrije su osudili postupak vozača autobusa, navodeći da je riječ o diskriminaciji na vjerskoj osnovi.

U saopćenju su istakli da su ovakvi postupci nedopustivi u državi koja njeguje multietničke i građanske vrijednosti, upozoravajući na, kako navode, porast podjela, ksenofobije i islamofobije u društvu.

Potpredsjednik Skupštine i poslanik Mirsad Nurković pozvao je nadležne institucije da ispitaju slučaj i utvrde odgovornost, naglašavajući da Ustav garantuje jednakost i slobodu svim građanima bez obzira na vjeru. On je ujedno uputio poziv Sukić da bude gošća u Skupštini, poručivši da „marama nije prijetnja, već izraz slobode vjere i dostojanstva“.

Poslanica Kenana Strujić Harbić ocijenila je da ovaj slučaj ukazuje na sve izraženiju islamofobiju, upozorivši da ignorisanje ovakvih incidenata može dovesti do normalizacije diskriminacije u društvu.

Iz Bošnjačke stranke ponovo su pozvali nadležne organe da hitno reaguju i utvrde sve okolnosti događaja, izražavajući podršku putnici i naglašavajući potrebu zaštite osnovnih ljudskih prava.