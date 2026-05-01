Prvi direktni let iz New Yorka sletio u Split, najavljena mogućnost cjelogodišnje linije Linija će olakšati putovanja navijača na Svjetsko nogometno prvenstvo, čiji su domaćini i Sjedinjene Američke Države

Prvi avion američke kompanije United Airlines na novoj sezonskoj direktnoj liniji New York–Split sletio je u petak ujutro u Zračnu luka Split, čime je uspostavljena avio-veza koja će tokom sezone saobraćati tri puta sedmično.

Ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina ocijenio je ovaj događaj povijesnim.



Direktor zračne luke Josip Ćorić ocijenio je da je riječ o „povijesnom danu“, podsjetivši da se nova linija uvodi u godini kada aerodrom obilježava 60 godina postojanja.

„Uvođenje izravne linije New York–Split potvrđuje stratešku poziciju splitske zračne luke kao ključnih vrata Dalmacije prema svijetu“, rekao je Ćorić, dodajući da je aerodrom ove godine povezan sa 26 zemalja i nudi 86 direktnih destinacija.

Viši potpredsjednik za globalno planiranje u United Airlinesu Patrick Quayle izjavio je da nova linija omogućava lakši dolazak američkih putnika u Split.

„Ovom linijom dodatno širimo našu mrežu odredišta u Hrvatskoj“, rekao je Quayle, podsjetivši da kompanija već ima uspostavljenu liniju New York–Dubrovnik.



Američka ambasadorica u Hrvatskoj Nicole McGraw rekla je da bi direktna linija mogla doprinijeti povećanju broja američkih turista, koji su prošle godine premašili 850.000 dolazaka.

Dodala je da će linija olakšati putovanja navijača na Svjetsko nogometno prvenstvo, čiji su domaćini i Sjedinjene Američke Države, te izrazila očekivanje da bi sezonska ruta mogla prerasti u cjelogodišnju.

Najavila je i da će u Splitu ovog ljeta, u saradnji s Ultra Europe, biti organizirana proslava 250. godišnjice američke nezavisnosti, što bi moglo dodatno povećati dolazak američkih gostiju.