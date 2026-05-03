Uspostavljena nova aviolinija između Beograda i Bakua uz svečano otvaranje i najavu širenja mreže destinacija

Prvi avion Air Serbia poletio za Baku, uspostavljena direktna linija između Srbije i Azerbejdžana Uspostavljena nova aviolinija između Beograda i Bakua uz svečano otvaranje i najavu širenja mreže destinacija

S beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" poletio je prvi avion nacionalne aviokompanije Air Serbia za Baku, čime je i zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana.

Prvi let iz Beograda za Baku ispraćen je svečanim presijecanjem crvene trake neposredno prije ukrcavanja putnika i članova posade u avion “Airbus A319", na letu JU840.

Crvenu traku su zajedno presjekli ministri u Vladi Srbije Aleksandra Sofronijević, Zoran Gajić i Nikola Selaković, ambasador Azerbejdžana Kamil Hasijev i generalni direktor kompanije Air Serbia Jirži Marek.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da Srbija ovim činom pravi još jedan korak ka boljem povezivanju sa svijetom.

Ona je istakla da uspostavljanje direktne linije s Bakuom predstavlja i potvrdu prijateljskih odnosa Srbije i Azerbejdžana koji se, kako je navela, temelje na međusobnom povjerenju i poštovanju.

Sofronijević je naglasila da Air Serbia u ovoj godini planira deset novih destinacija, kao i da se kompanija pozicionirala kao jedan od vodećih nacionalnih avioprevoznika u regionu.

Prema njenim riječima, rast saobraćaja bilježi i aerodrom "Nikola Tesla", što doprinosi pozicioniranju Beograda kao važnog regionalnog aviohuba.

Ona je dodala da nove linije, uključujući Baku, ali i druge planirane destinacije, otvaraju nove mogućnosti za privredu, turizam i građane Srbije.

Podsjetila je i da su ranije ove godine pokrenute nove linije, uključujući Santorini, dok se uskoro očekuje i uspostavljanje direktnog leta za Toronto, kao i širenje mreže prema Sjevernoj Americi.

Air Serbia je tokom aprila prevezla i milionitog putnika u ovoj godini, dok kompanija nastavlja širenje mreže, uključujući nove destinacije u Španiji i Norveškoj.